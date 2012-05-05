بررسی الزامات تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اصلی ترین موضوعی بود که اعضای کمیسیون انرژی درهفدهمین گردهمایی خود به بحث و بررسی آن پرداختند؛ تبادل نظربرای تحقق شعاری که "محمد پارسا" رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران، آن را«مقدس» توصیف کرد.

وی الزاماتی که از دیدگاه اعضای این کمیسیون به نجات تولید ملی می رسید از این سه راهکار، یعنی «برنامه ریزی برای تولید صادرات محور»، «بازگشت به اهداف چشم انداز 20 ساله» و البته«اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی» خارج نبود.

فرصت طلایی برای تولید

پارسا پیش از آنکه پرونده «تولید ملی وحمایت ازکار و سرمایه ایرانی» را در برابر اعضای کمیسیون باز کند از کیفیت عملکرد کمیسیون در سال گذشته نیز سخن گفت و از همکاران خود درخواست کرد که برای دستیابی به نتایج ملموس تر در کمیسیون انرژی، پیشنهادات خود را ارائه دهند.

وی "حمایت از تولید وسرمایه ایرانی" را شعاری مقدس خواند و گفت:«در شرایطی که فضای فکری حاکم برجامعه، سرمایه داران را زالو صفت می خواند به نظر می رسد با اعلام این پیام، فرصتی طلایی ایجاد شده است که باید محورهای حمایت از تولید و سرمایه را تبیین کرده و راهکار هایی برای پیگیری این اهداف ارائه دهیم.»

پارسا ادامه داد:«موضوع حمایت از تولید در سندیکای صنعت برق نیز مورد بررسی قرار گرفت.اعضای سندیکا نیز بر این نکته اتفاق نظر داشتند که برنامه ریزی برای تولید صادرات محور باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد ؛ به گونه ای که دست کم 70 درصد تولیدات و خدمات بنگاه های اقتصادی صادر شود.»

پارسا با بیان اینکه« بازنگری درسیاست خارجی به عنوان یکی ازمهمترین اصول استراتژی حمایت از تولید وصادرات باید مورد توجه قرار گیرد» گفت:« موفقیتی که درمذاکرات استانبول کسب شد، چنانچه در بغداد نیز تکرار شود، بسیار راهگشا خواهد بود.»

وی دربخش دیگری از سخنانش به چگونگی تعیین نرخ ارز نیز پرداخت و گفت:«نرخ ارز نیز باید بدون ایجاد شوک های تورمی به نقطه تعادل برسد.» رییس کمیسیون انرژی سپس « بازگشت به اهداف سند چشم انداز» را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای حمایت از تولید مورد اشاره قرار داد و گفت:«به موجب آنچه که در سند چشم انداز 20 ساله پیش بینی شده است، 5/2 درصد رشد اقتصادی باید از محل بهره وری باشد. این درحالی است که سالانه میلیون ها متر مکعب، آب، گاز و برق در خطوط انتقال هدر می رود.»

پیام بخش خصوصی ایران برای بخش خصوصی غرب وشرق



در ادامه "نرسی قربان" کارشناس کمیسیون انرژی با اشاره به آثارمذاکرات سیاسی بر اقتصاد گفت:« یکی از راه های موفقیت این مذاکرات این است که به بخش خصوصی دنیای غرب و شرق این پیام مخابره شود که در صورت رفع تحریم ها چه ظرفیت هایی در انتظارآنان است ؛پیغامی که باید از سوی اتاق یا سایر تشکل های بخش خصوصی صادر شود.»

وی افزود:« این به معنای نشان دادن در باغ سبزی است که بخش خصوصی سایر کشورها را ترغیب می کند دولت های خود را برای رفع تحریم ها، تحت فشار قرار دهند.»

بازگشت به نقطه صفر

اما"مهدی پور قاضی" نایب رییس کمیسیون انرژی از زاویه ای دیگر به راه های حمایت از تولید ملی نگریست و گفت:«کمیسیون انرژی در سال گذشته، 15 جلسه برگزار کرد که در البته در جلسات نخست، طرح ها و ایده های مختلفی به عنوان استراتژی کمیسیون مطرح شد؛ اما مسیر کمیسیون ناخودآگاه روی ریل نحوه وصول مطالبات افتاد.»

وی با یادآوری این پیشینه، اعلام کرد که موافق"بازگشت به نقطه صفر" نیست. پورقاضی براین عقیده بود که کمیسیون باید از پرداختن به موضوعات دیگر بپرهیزد.او افزود:« کمیسیون در سال گذشته با بررسی راه های مختلف در نهایت به این نتیجه رسید که مطالبات خود را از طریق مواد قانونی که در لایحه بودجه به تصویب می رساند، پیگیری کند؛ اما روی دیگر این سکه، دولتی است که اعتقادی به پرداخت بدهی های خود ندارد.» نایب رییس کمیسیون انرژی سپس تاکید کرد که عملکرد کمیسیون و حتی اتاق باید مورد بازنگری قرار گیرد.

می خواهند بنگاه های هایتک را زمین گیر کنند

اما "علی شمس اردکانی" دیگرکمیسیون انرژی که چندان با پورقاضی هم عقیده نبود به جایگاه اتاق اشاره کرد واینکه اتاق ها نقش مشاوره قوای سه گانه را باید ایفا کنند:«وظیفه اتاق این است که مشکلات را رصد کند و برای رفع این مشکلات، راهکار ارائه دهد.»

وی افزود:« دولت های غربی به دنبال آن هستند که بنگاه ها ی هایتک ایران را زمین گیر کنند.» شمس اردکانی در بخش دیگری از سخنانش به این موضوع اشاره کرد که در قانون بودجه سال 90، دولت، قیمت گاز فلر را تعیین کرد تا این تصور ایجاد شود که هدر سوزی 100 ساله انرژی گاز در کشور پایان یافته است. اوبا بیان اینکه«گاز فلر موجب آلودگی شدید هوا می شود»

وی افزود:«روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز، فلر می شود و وزارت نفت نیز زیر بار اجرای این قانون نمی رود . این وزارتخانه تا کنون یک متر مکعب گاز فلر را در اختیار صنعت قرار نداده است.

"حسن ترابی" کارشناس کمیسیون انرژی نیزتوصیه کرد که کمیسیون درسال جدید جدی تراز گذشته به رفع مشکلات بپردازد. اوهمچنین پیشنهاد کرد :«برنامه های کمیسیون به دوبخش عمده، یعنی بررسی اضطراری مشکلات گریبانگیر بنگاه ها وسپس براساس برنامه ریزی 3 تا6 ماهه در مورد مسایل مبتلابه صنعت انرژی راهکار هایی را به قوای سه گانه ارائه کند.»

ترابی ادامه داد:« اخیرا نامه ای برای رفع مشکلات شرکت ها ی صدورخدمات فنی و مهندسی برای وزیر نفت ارسال کرده ایم که به معاونان این وزارتخانه ارجاع شده است. به دنبال ارسال این نامه، از شرکت ها درخواست شده است، مشکلات خود را به تفصیل در شورای عالی توسعه توان داخلی که هفته آینده برگزار می شود مطرح کنند. او به این ترتیب از از اعضای کمیسیون درخواست کرد پیشنهادات خود را برای طرح در این شورا ارائه کنند.

کارگروهی برای بررسی تجربیات موفق

پس از او "مافی" که به نمایندگی از انجمن مدیران فنی و اجرایی در این نشست حضور یافته بود گفت:«حدود 20 سال پیش به دعوت گروه اقتصادی و تجاری ترکمنستان به این کشور سفر کردیم . براساس آماری که ارائه شد، ترکیه 84 طرح در این کشور اجرا کرده بود و ایران یک پروژه ، آن هم نیمه کاره رها شده بود.»

وی بیان اینکه «نباید تجربیات موفق دیگران را نادیده بگیریم »پیشنهادی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای بررسی تجربیات ترکیه مطرح کرد.

صدای اتاق شنیده می شود

در ادامه "حمید رضا صالحی" دیگر عضو کمیسیون انرژی نیز با اشاره به نشست هایی که در قالب این کمیسیون برگزار شده است گفت:« به عقیده من، رسالت اتاق و کمیسیون انرژی در مواضعی است که نسبت به رخداد های روز اتخاذ می کند. به طور قطع، صدای اتاق در ارکان حاکمیتی کشور شنوا دارد.» او اضافه کرد:« بهتر است، موضوع تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در کمیسیون های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و نقطه نظرات به یک سند تبدیل شود.»

وی با بیان اینکه «تحقق این هدف با موانعی روبه روست» گفت:« یکی از موانع، انحرافی است که در خصوصی سازی رخ داده است؛ دولت به تازگی، 35 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود را از محل دارایی ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است. سئوال اینجاست که چرا بدهی طلبکاران صنعت برق و نفت پرداخت نمی شود.»

وی افزود:«این واگذاری در حالی صورت گرفته است که پرتفوی سازمان تامین اجتماعی در بورس سود چندانی نداشته است و بخشی از صنایع به سازمانی واگذار شده که مدیری غیر اقتصادی در راس آن قرار گرفته است.در چنین شرایطی چگونه می توان به بهره وری 2 تا 3درصدی دست یافت.»

تازیانه ای که برپیکره تولید وارد می آید

"محمد فارسی" رییس سندیکای برق با اشاره به شعار تولید و حمایت ازکار و سرمایه ایرانی گفت:« چنانچه به به این عبارت دقیق تر بنگریم، در می یابیم که مقام معظم رهبری، مسئولیت سنگینی را بردوش فعالان اقتصادی قرار داده اند. تولید بدون حمایت از سرمایه و کار ممکن نیست و باید فضا را برای تولید ملی مهیا کرد. او مسایل و مشکلات اقتصادی را "تازیانه ای" بر بدنه تولید دانست و گفت:« در حال حاضر، فضا برای سرمایه گذاری بسته است و نهاد های دولتی و نیمه دولتی در این شرایط از امنیت بیشتری برخوردارند.»

فارسی ادامه داد:«پروژه ها اغلب از آستین کسانی بیرون می آید که چکیده ای از سود اجرای پروژه را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند. تولید کنندگان مجبورند به قراردادهای سنگین و ننگین تن در دهند و البته زیر قیمت تمام شده پروژه های خود را ارائه کنند. چنین رویه هایی ضربه ای مهلک برپیکره تولید و سرمایه گذاری است.»

رفتار دولت به زیان بخش خصوصی تمام شد

در ادامه این نشست، پورقاضی به جمع بندی دیدگاه های فعالان اقتصادی حاضر در این نشست پرداخت واز «تک نرخی شدن ارز»،« پرداخت مطالبات بخش خصوصی» و«جلوگیری از رشد نقدینگی» و« ایجاد مکانیزم عرضه و تقاضا» به عنوان مطالبات بخش خصوصی یاد کرد.

وی ادامه داد:«چندسال گذشته ، دولت با واحد های پتروشیمی در عسلویه، ماهشهر و حتی در مناطق آزاد قراردادهایی را با منعقد کرد و حتی وعده تامین خوراک این واحد های تولیدی را نیز به آنان داد. اما دوسال پیش، آنها را مجبور کرد که محصولات خود را در بورس و به قیمتی که خود تعیین می کند عرضه کنند.»

وی گفت: « دولت پس از مدتی به تولید کنندگان محصولات پتروشیمی اعلام کرد که به دلیل نیاز داخلی اجازه صادرات ندارند. در این میان برخی از پتروشیمی ها این حکم دولت را پذیرفتند و برخی از واحد های خصوصی با استناد به قراردادی که برای صادرات محصولات خود بادولت منعقد کرده بودند کوتاه نیامدند.»

پورقاضی افزود:«در این کشمکش، پای تعزیرات و سازمان حمایت نیز به میان آمد و این تولیدکنندگان حدود 300 میلیارد تومان جریمه شدند. این شرکت ها در قالب انجمن، علیه دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان عدالت نیز به نفع آنان رای داد.» اواین پرسش را مطرح کرد که آیا رسالت یک انجمن یا تشکل حمایت از ذی نفعان است یا صرفا بیان مشکلات؟» او اما سپس گفت:«آنچه که در سال های گذشته صورت گرفت، بیان مشکلات بوده است.»

وی افزود:«رفتاردولت منجر به زیان بخش خصوصی شده است و چنانچه بخواهد بدهی پیمانکاران را تسویه کند بیش از 50 درصد ارزش مطالبات، کاهش یافته است.» پورقاضی گفت:«اتاق و کمیسیون باید پارا فراتر بگذارند و برای حمایت از فعالان اقتصادی، دست به یک اقدام عملی بزند.»

اقدام عاجل برای رفع مشکلات

" نادرعطایی" هم با تایید سخنان پورقاضی گفت که باید برای کاهش ارزش مطالبات فکریکرد. پیشنهاد او این بود که اتاق تهران، تقاضایی برای ملاقات با ارکان بالای نظام، روسای قوه مجریه و مقننه داشته باشد تا با تعیین نماینده ویژه اقدام عاجلی برای رفع مشکلات موجود صورت گیرد.

تشکل ها شکننده هستند

در همین حال" شجاع الدین بازرگانی" دیگر عضو کمیسیون انرژی گفت:«اتاق بازرگانی و کمیسیون مقیاس مشخصی دارد؛ اما هنوز نتوانسته ایم ظرفیت ها ی اتاق را احصا کنیم.» بازرگانی گفت:« مقیاس اثر گذاری اتاق متناسب با وزن آن نیست و البته چنانچه اکنون طیف وسیعی از مسایل روی میز اتاق قرار گیرد از عهده رسیدگی به آن برنخواهد آمد.»

به عقیده وی، بخشی از مشکلات بنگاه های تولیدی حاکمیتی است که دولت و مجلس هریک به سهم خویش در شکل گیری آن نقش دارند. بخشی دیگر اما ناشی ازبی توجهی به تشکل گرایی و اراده به حرکت منسجم در بنگاه هاست. بازرگانی تشکل ها را «شکننده» توصیف کرد و گفت:« فعالان اقتصادی متشکل نیستند و تشکل ها حوزه اثر ندارند.»

حمایت از تولید با نسخه ای برای بهره وری

اما "مهذب ترابی" مدیر عامل سازمان بهره وری انرژی نیزکه با تعدادی پیشنهاد به کمیسیون انرژی آمده بود گفت:«حمایت از تولید، بدون تهیه نسخه ای برای رقابت پذیری در فرآیند های تولید و مصرف ممکن نیست.»

وی با بیان اینکه وزارت نیرو مکانیزم هایی برای افزایش بهره وری مکانیزم هایی را پیش بینی کرده است» گفت:« بالغ بر60 درصد انرژی کشوردر الکترو موتورها مصرف می شود. در حالی که صنعت ایران به گونه ای پایه گذاری شده است که راندمان الکتروموتورها کمتر از40 درصد است. به این دلیل که 95 درصد الکتروموتورها از چین وارد می شود.»

وی اضافه کرد:«پیشنهاد ما این است که صنایع حوزه انرژی نیز تجهیزاتی راکه منجر به کاهش شدت مصرف انرژی است، مورد استفاده قرار دهند.»

وی تصریح کرد: « وزارت نیرو در سال گذشته، 40 میلیارد تومان تسهیلات برای کاهش مصرف انرژی در فرآیند های تولید و کاهش مصرف فراورده های انرژی بر دراختیار صنایع قرار داد.

مهذب ترابی گفت:« صنعت آهن و فولاد10 درصد انرژی الکتریکی کشور را به مصرف می رسانند که البته 30 درصد پتانسیل صرفه جویی در این صنعت وجود دارد و در طول 5/2 سال بازگشت سرمایه صورت می گیرد. حدود 20 تا 30 درصد انرژی الکتریکی نیز در صنعت سیمان به مصرف می رسد که 8 درصد قابل صرفه جویی است.صنایع ریخته گری، شیشه، کاشی و سرامیک نیز در ردیف های بعدی از پتانسیل صرفه جویی برخوردار است.»

پارسا نیز گفت:«دولت با به کارگیری این تجهیزات و صرفه جویی14 تا 15 هزار میلیارد تومانی می تواند طلب 6 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران صنعت برق را پرداخت کند.»