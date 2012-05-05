سفیر استرالیا با پای پیاده به اتاق تهران رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر استرالیا که در دیدارهای متعددش از اتاق تهران وقفه ای یکساله ایجاد شده بود، با گفت و گویی که با محمدمهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران داشت، دوباره رشته دیدار با فعالان بخش خصوصی را به دست گرفت.

"مارک اینس براون" که فاصله سفارت استرالیا تا ساختمان اتاق تهران را به همراه مترجمش قدم زنان طی کرده بود، ساعتی در دفتر دبیرکل اتاق تهران به گفت و گو نشست تا از شرایط تجاری فعلی دو کشور ارزیابی دقیقی داشته باشد و راهکارهای موجود برای گسترش همکاری ها و مراودات را بسنجد. نتایج مثبت گفت و گوها در دور اول مذاکرات دیپلمات های ایرانی و گروه 1+5 دوباره کشورهای چون استرالیا را به تکاپو انداخته تا زودتر از سایر رقبا مذاکرات اقتصادی با بخش خصوصی را دنبال کنند.

دبیرکل اتاق تهران در این دیدار با اشاره به شرایط مناسب ایجاد شده، ایران و استرالیا را دو شریک قابل اعتماد برای یکدیگر خواند که می توانند مراوادت خود را به رغم وجود برخی مخالفان گسترش دهند. محمدمهدی راسخ با اشاره به شرایط نه‌چندان مساعد اقتصاد جهانی و بحران هایی که گریبان برخی کشورهای اروپایی را گرفته گفت: شرایط بد اقتصاد جهانی اجازه نمی دهد که کشورهایی چون استرالیا و ایران نسبت به یکدیگر بی اعتنا باشند. در حال حاضر هم هر دو کشور علاقمند به گسترش و توسعه روابط اقتصادی هستند.



وی، مارک اینس براون را یک چهره اقتصادی توصیف کرد و نگاه اتاق بازرگانی را نیز اقتصادی و خواهان توسعه روابط خواند. راسخ گفت: مراوادت بین دو کشور در حال حاضر بیشتر معطوف به تجارت مواد غذایی است و با درنظر گرفتن این نکته که این قبیل کالاها حتی در تحریم های یکجانبه و تحمیلی غرب هم قرار ندارد مشکلی متوجه تجارت ایران و استرالیا نیست.

مارک اینس براون ضمن ابراز خوشحالی از حضور در اتاق تهران و پارلمان فعالان بخش خصوصی به اولویت های مختلفی اشاره کرد که دولت ها ممکن است برای مدتی تعیین کنند و شاید تجارت خارجی جزو این اولویت ها نباشد.

سفیر استرالیا در ایران با ابراز امیدواری نسبت به توسعه درازمدت روابط اقتصادی دو کشور گفت: در حال حاضر، در جهت توسعه روابط اقتصادی اقلامی مانند گندم و گوشت از استرالیا به ایران فروخته شده و در حال ورود به بازار ایران است.

اما دبیرکل اتاق تهران با قبول اینکه دولت ها اولویت های خاص خودشان را دارند، سفیران را تنظیم کننده روابط کشورها خواند که می توانند با نقش مثبتی که ایفا می کنند دولتها را به سمت اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی و سیاسی در قبال یک کشور خارجی هدایت کنند.

راسخ همچنین در پاسخ به سئوال سفیر استرالیا در مورد وضعیت کنونی اقتصاد ایران و این که تصویب 24 میلیارد دلار برای واردات توسط دولت چه تاثیری بر اقتصاد ایران و بخش تولید خواهد گذاشت؟ گفت: این مبلغ در سالهای قبل نیز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تخصیص داده می شده و چیز جدیدی نیست. کالاهایی چون شکر، روغن، گندم... که جزو کالاهای اساسی است ممکن است به اندازه کافی در داخل تولید نشود و نیاز به واردات آن احساس شود که دولت از این طریق برای رفع نیازهای مردم اقدام می کند.



راسخ افزود: تولید و تجارت دو حلقه متصل به یکدیگر هستند و ما همواره در پی این بوده ایم که تولید صادرات محور را در کشور تقویت کنیم تا در برابر واردات، کالاها و خدمات خودمان را نیز صادر کنیم.

دبیرکل اتاق تهران همچنین در برابر پرسش سفیر استرالیا در باب چگونگی کنترل تورم و انتظار سخت گیری مالی بیشتر گفت: مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار برای بالا بردن سود سپرده ها از همین دست بود و با نیت هدایت سرمایه ها به سمت تولید صورت گرفت که در نتیجه آن، آرامش به بازارهای سکه و ارز بازگشت.

مارک اینس براون که به گفته خودش سه و نیم سال است که سه روز در هفته یکساعت زمان ناهار خود را به به یادگیری زبان فارسی اختصاص داده، هر روز روزنامه های ایران را می خواند و اخبار اقتصادی را دنبال می کند.

سفیر استرالیا با اشاره به تجربه این کشور در انتقال اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی که باعث تقویت و رشد آن شده، ابراز امیدواری کرد تا در اقتصاد ایران نیز نقش و دخالت دولت کمتر شود تا اقتصاد با حضور بخش خصوصی تقویت شود.



در این دیدار همچنین محمدرضا بختیاری معاون امور بین الملل اتاق تهران نیز حضور داشت که در سخنانی کوتاه به تجربه سفارت خود در کشورهای مختلف اشاره کرد و نقش براون در تنظیم روابط ایران و استرالیا را بسیار مهم توصیف کرد.