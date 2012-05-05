غلامرضا بهروان، سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص زمان آغاز فصل نقل و انتقالات دوازدهمین دوره لیگ برتر اظهار داشت: زمان نقل و انتقالات از 26 اردیبهشت 1391 آغاز شده و تا روز 17 تیرماه 1391 ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: در نشستی که با اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ و مسئولان فدراسیون فوتبال از جمله آقایان کفاشیان، آیت الهی و محمدنبی داشتیم به این جمع بندی رسیدیم که آیین نامه نقل و انتقالات لیگ دسته اول نیز به مانند لیگ برتر شود و هر دوی این رقابت‌ها دارای یک آیین نامه واحد باشد که تدوین آن تا پایان هفته جاری انجام می‌شود.

سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: از مواردی که در نشست اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید، این بود که با توجه به نامگذاری سال 91 به نام سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" توسط مقام معظم رهبری حضور دروازه‌بانان خارجی به مانند گذشته در مسابقات لیگ برتر همچنان ممنوع باشد.

بهروان از اجرای این قانون در مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور نیز خبر داد و گفت: از این به بعد تیم‌های لیگ دسته اولی نیز اجازه نخواهد داشت از دروازه‌بانان خارجی استفاده کنند. این قانون به دلیل یکسان شدن آیین نامه مسابقات لیگ برتر و رقابت‌های لیگ دسته اول در لیگ آزادگان نیز اجرا خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: ما برای مسابقات لیگ دسته اول دو زمان را جهت قرعه کشی رقابت‌ها مدنظر داریم که اگر تیم‌هایی بدهکار تا زمان قرعه کشی دوم مطالبات خود را پرداخت نکنند، اجازه حضور در این مسابقات را نخواهند داشت. بدون شک آنچه برای کمیته مسابقات اهمیت دارد، این است که تیمی در رقابت‌های لیگ دسته اول بدهکار نباشد، حتی اگر ممانعت از حضور تیم‌های بدهکار در لیگ دسته اول باعت کاهش تعداد تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها شود.

سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه هشت باشگاه لیگ دسته اولی خواهان دریافت مجوز حرفه‌ای شده‌اند، گفت: ما این موضوع را بررسی می‌کنیم و اگر شرایط این هشت باشگاه فراهم باشد در اواخر مردادماه که بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران خواهند آمد تا از امکانات باشگاه‌های لیگ برتری بازدید کنند شرایط این باشگاه‌های لیگ دسته اولی نیز را مورد بررسی قرار دهند.

بهروان ضمن تاکید براینکه چهار باشگاه لیگ برتری ایران که فصل آینده به نمایندگی از کشورمان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا می‌کنند، در تیررس ناظران AFC قرار خواهند داشت، گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص این باشگاه‌ها روی سه محور شفافیت تراز مالی، آکادمی باشگاه و تجاری سازی حساسیت بیشتری دارد.

وی همچنین در خصوص نقش اتحادیه فوتبال در صدور پروانه حرفه ای باشگاه‌ها تصریح کرد: اتحادیه فوتبال نقشی در صدور مجوز حرفه‌ای برای باشگاه‌ها ندارد، بلکه در این رابطه به عنوان مشاور به باشگاه کمک و راهنمایی می‌کند. صدور مجوز توسط فدراسیون فوتبال و کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون انجام خواهد شد.