"اقتصاد" راهکار جدید دشمن برای براندازی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب علی نظری صبح شنبه در بیست و هشتمین یادوراه بزرگداشت مقام معلم، با اشاره به اینکه امروز فلش اصلی دشمن به سمت مسائل اقتصادی ایران است، اظهارداشت: در شعارهای هر ساله رهبر معظم انقلاب به موضوعات اقتصادی توجه ویژه ای شده که باید از سوی مسئولان و مردم نیز مورد اهتمام بیش از پیش قرار گیرد.

وی با اشاره به به دهه پیشرفت و عدالت و مشکلات و آسیب های موجود، تصریح کرد: استقامت از مهمترین نکات مورد توجه در این دهه بوده چرا که استقامت اصلی ترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده و منجر به ساخت فرهنگ دفاع مقدس، عرصه های علمی از جمله انرژی هسته ای و استقامت فرهنگی شده است.

وی با اشاره به اینکه امروز استقامت در جبهه اقتصادی از مهمترین مسائل روز است، افزود: دشمن به دلیل نتیجه نگرفتن از جنگ نظامی و امنیتی و فرهنگی و علمی که همچنان نیز ادامه دارد، به فکر تحریم اقتصادی ایران اسلامی است.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: در این راستا باید ضمن توجه به همه تدابیر و راهکارهای تعیین شده از سوی مسئولان، استقامت در بین مردم مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه شهید مطهری شخصیت برجسته مبتنی بر اعتقادات اسلامی و ایرانی بوده است، گفت: نکات قابل توجهی در سیره و روش زندگی این استاد برجسته وجود دارد که باید در تعلیم و تعلم نسل جدید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه جامعه بشری و اسلامی به این انقلاب نیاز شدید دارد، تصریح کرد: در این راستا باید عمق بخشی انقلاب اسلامی و الگوسازی از شخصیت های برجسته انقلاب مورد توجه قرا گیرد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، یادآور شد: هیچ کشوری اگر پاکسازی نشود و مسموم باشد توان پیشرفت را ندارد، بلکه باید محیط های کاری سالم شده و تنها به تولید ملی اندیشیده شود.

در پایان این مراسم 29 معلم نمونه استانی و کشوری تجلیل شد.