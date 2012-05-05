25 هزار دانش آموز خراسان جنوبی در حفظ قرآن کریم ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا وردی صبح شنبه در بیست و هشتمین یادواره بزرگداشت مقام معلم، با اشاره به اینکه بنا بر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ قرآن کریم، اظهارداشت: در این راستا 20 هزار نفر سهمیه خراسان جنوبی تعیین شده که تاکنون 25 هزار دانش آموز در سطح استان ثبت نام کرده اند.

وی اضافه کرد: آزمون حفظ قرآن کریم طی ماه جاری در سطح استان برگزار خواهد شد.

وردی به عملکرد این نهاد در سال گذشته اشاره کرد و افزود: تشکیل کاروان سپاس از معلم با همکاری استانداری طی سال گذشته به منظور بررسی مشکلات و رفع و رسیدگی به امور معلمین و قدردانی از زحمات معلمان از مهمترین اقدامات بوده است.

وی از وجود 10 هزار دانش آموز عشایر در سطح استان خبر داد و گفت: به منظور خدمات رسانی بهتر به دانش آموزان عشایر اداره آموزش و پرورش عشایر در استان به طور مستقل راه اندازی و مشغول فعالیت شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اعزام حدود هفت هزار دانش آموز به اردوهای راهیان نور را از دیگر فعالیت های این نهاد در سال گذشته عنوان کرد و بیان داشت: همچنین دو هزار دانش آموز به اردوهای سفر زیارتی مشهد و سایر اردوهای سیاحتی و تفریحی اعزام شده اند.

وی به سایر موفقیت های این نهاد در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: ارتقاء در حوزه های سواد آموزی به رتبه سوم کشوری، فنی و حرفه ای با رتبه دوم کشوری و ارتقاء در حوزه های تربیت بدنی و معاونت پژوهشی از دیگر موفقیت های این نهاد بوده است.

وردی با بیان اینکه امسال 212 معلم در سطح استان بر اساس ملاک های تعیین شده به عنوان معلمین نمونه انتخاب شده اند، افزود: از این تعداد 183 نفر نمونه استانی، 26 نفر نمونه شهرستانی و سه نفر به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شده اند.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به لحاظ دارا بودن یک صدم جمعیت معلم در سطح کشور تنها سه نفر سهمیه نمونه ملی داشته است، اتصریح کرد: امسال براساس برنامه ریزی انجام شده فرم انتخاب معلم نمونه توسط دانش آموزان و مدیر مدرسه ارزیابی شده و همچنین سابقه خدمت، فعالیت های پژوهشی، فعالیت های جانبی و نحوه تدریس نیز از دیگر ملاک های انتخاب معلم نمونه بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در این راستا بودجه تجلیل از معلمان نمونه استان در سال جاری به دو برابر افزایش یافته است.