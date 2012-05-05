سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح شنبه در بیست و هشتمین یادوراه بزرگداشت مقام معلم با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین از مهمترین برنامه های وزرات آموزش و پرورش در کشور است، اظهارداشت: این سند نقش بسزایی در تحول و تغییرات اساسی در نظام تربیتی استان دارد، که باید با اهتمام ویژه مسئولان کاربردی و عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تعلیم و تعلم رعایت حقوق بر عهده همگان است، تصریح کرد: حقوق و تکالیف معلمین، حقوق و تکالیف متعلمین و وظیفه مسئولان نسبت به معلم و تربیت شدگان جامعه از جمله مسائل مورد توجه وزرات متبوع باید قرار گیرد.

رشید با بیان اینکه کم توجهی و یا بی توجهی به رعایت حق و حقوق این قشر منجر به بروز آسیب های جدی در استان خواهد شد، افزود: یکی از نقدهای، ایرادات و آسیب های جامعه ما این است که به حقوق خود اهمیت داده، اما به وظایف و تکالیف کم توجهی می شود که این موضوع در دانشگاه ها و آموزش و پرورش نیز به وضوح قابل مشاهده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در راستای اجرای هر پروژه عمرانی باید یک پیوست فرهنگی پیش بینی شود، بیان داشت: یکی از مسائل کمتر توجه شده در سیاست های برنامه ریزی کم توجهی به ساخت نمازخانه در مدارس و مسجد در مسکن مهر بوده، که هم اکنون در راستای افق 1404 مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته و در دست ساخت است.

رشید در ادامه به اشاره به اینکه امروز در دانشگاه ها و آموزش و پرورش برنامه دقیق و مدونی برای گسترش اعتقادات، وصایا و سیره و روش زندگی امام راحل وجود ندارد، افزود: هنوز در محافل علمی درسی که بتوان از روش امام راحل به عنوان الگو استفاده کرد، وجود ندارد.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه وصیتنامه امام راحل تنها وصیت نامه ای است که برای هدایت جامعه بشری نوشته و عمل به آن موجب توسعه و پیشرفت کشور می شود، یادآور شد: این وصیت نامه نقشه راهی برای مسئولان و آحاد مردم از جمله معلمان بوده که وظیفه تربیت نسل جدید را برعهده دارند.