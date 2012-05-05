پروژه 120 واحدی مسکن مهر پاوه 70 درصد پیشرفت دارد

حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پاوه یکی از شهرستان هایی بود اجرای پروژه های مسکن را مهر دیر شروع کرد.

فرماندار شهرستان پاوه افزود: با اینکه استارت کاری اجرای پروژه ها در این شهرستان دیر بود ولی در مجموع در بخش مسکن مهر در نقطه مطلوبی قرار داریم.

خدرویسی تصریح کرد: در بخش مسکن مهر انفرادی 600 نفر از تسهیلات این بخش استفاده کرده اند.

وی افزود: از مجموع 600 نفر یاد شده که از تسهیلات مسکن مهر استفاده کرده اند تمامی خانه ها ساخته شده و صاحبانشان در آن مستقر هستند با ذکر این مطلب که زمین مذکور متعلق به خود این افراد بوده است.

خدرویسی تصریح کرد: پروژه 120 واحدی این شهرستان تاکنون 70 درصد پیشرفت داشته و در پروژه یک هزار و 24 واحدی نیز 400 واحد از تعداد یاد شده تا کنون سقف خورده است.

وی افزود: در حوزه مسکن مهر شهرستان پاوه مشکل خاصی نداریم و درصد پیشرفت این حوزه جوابگوی متقاضیان است.

خدرویسی در پایان گفت: متقاضی برای پروژه ها در حد نیاز داریم و در کنار آن در این شهرستان به میزان کافی پروژه تعریف شده هست و در مجموع می توان گفت که روند کاری خوب است.

