2 کشته و 393 زخمی در العباسیه/ اتهام ناامنی به جریانهای اسلامگرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دبیرخانه حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر اعلام کرد که نیروهای پلیس این کشور 400 نفر از شهروندان مصری از جمله نمازگزاران در مسجد النور در منطقه العباسیه قاهره را بدون هیچ توجیه قانونی بازداشت کردند.

بنا بر اعلام مسئولان اخوان المسلمین، در میان افراد بازداشت شده پنج زن و شماری خبرنگار به چشم می خورد که دادستانی نظامی تاکنون از آنها بازجویی نکرده است.

در همین راستا وزارت بهداشت مصر آخرین آمار تلفات درگیری های اخیر قاهره را بالغ بر 373 زخمی و یک کشته اعلام کرد.

برخی منابع نیز این تلفات را 2 کشته و 393 زخمی اعلام کرده اند. از سوی دیگر الجزیره نیز به نقل از شورای عالی نظامی مصر پایان منع آمد و شد در اطراف وزارت دفاع در منطقه العباسیه را اعلام کرد.

در همین حال برخی گروه های سیاسی مصر از مردم خواسته اند اعتراضات خود را از منطقه العباسیه به میدان التحریر قاهره منتقل کنند.

یک منبع نظامی مصر نیز در گفتگو با روزنامه القبس چاپ کویت اظهار داشت که نیروهای مسلح مصری هرگز اجازه نخواهد داد کسی به مقر وزارت دفاع نزدیک شود، اما در عین حال نیروهای ارتش تا حد امکان خویشتن داری خود را حفظ می کنند و سلاح ارتش برای هدف قرار دادن شهروندان به کار گرفته نخواهد شد.

این منبع افزود: برخی جریان های اسلامی فرصت های سیاسی خود را از دست داده اند و احساس می کنند محبوبیتشان کاهش یافته است. ما طی روزهای آتی طرح های برخی از این رهبران برای ناامنی و هرج و مرج در کشور را فاش خواهیم کرد.