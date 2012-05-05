دوره های آموزشی 6 رشته هنری در کرمان برگزار شد/ لزوم احیاء صنایع دستی کرمان

علی زاهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صنایع ‌دستی کرمان شهرت زیادی در ایران و خارج از مرزهای کشور دارند افزود: دوره های آموزشی برای احیاء شش رشته هنری و صنایع دستی طی سال گذشته در کرمان برگزار شد.

وی گفت: عریض بافی یکی از هنرهای بومی کرمان است که طی سال گذشته دوره های آموزشی برای احیاء این هنر در کرمان برگزار شد.

این مسئول بیان داشت: عریض پارچه دستباف پشمی و نسبتا ضخیمی است که برروی آن زنان پته دوز، پته دوزی انجام می دهند.

وی با بیان اینکه در گذشته از عریض استفاده های دیگری نظیر کت و پالتو نیز می شد، افزود: عریض به وسیله دستگاه های بافندگی چوبی تولید می‌ شد که در سال های اخیر دستگاه های چوبی جای خود را به دستگاه های تک فاز برقی داده اند.

زاهدیان گفت: حفظ صنایع دستی عاملی برای حفظ فرهنگ و اصالت بومی، انتقال هنر بومی به شهرها و حتی خارج از مرزهای ایران است.

وی ادامه داد: صنایع دستی رایج استان کرمان شامل شال، پته، ترمه، عریض بافی، قالی بافی، جاجیم بافی، گلیم بافی و خورجین بافی هستند.

زاهدیان بیان داشت: ترمه‌ بافی، چهل‌ تکه دوزی، چاقوسازی، سفالگری و گچ‌ بری از دیگر هنرهای سنتی و صنایع دستی احیا شده در کرمان به شمار می‌آیند.