اسماعیل اسفندیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در راستای شعار ملی امسال تحت عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، شهرستان فیروزکوه در پی آماده سازی محیط و بسترسازی ارتقای تولید ملی است، افزود: با توجه به اینکه دو بخش صنعت و کشاورزی متولیان اصلی حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی هستند و با توجه به پتانسیلهای موجود در شهرستان فیروزکوه، برخورداری از دو شهرک صنعتی با کارخانه تولیدی فعال و غیرفعال و نیز به عنوان بزرگترین شهرستان استان تهران از لحاظ جغرافیایی و برخورداری از زمینهای مستعد کشاورزی و آبهای سطح الارضی و تحت الارضی مناسب، لازم است برنامه ریزی جامعی در این دو بخش صورت گیرد.

ضرورت جلوگیری از مهاجرت جوانان تحصیلکرده به شهرهای همجوار

وی عنوان کرد: جلوگیری از اشتغال نیروی کار مهاجر در صنایع، کارخانجات و ادارات دولتی، ارائه برنامه های آموزشی کارآفرینی در شهرستان، واگذاری اراضی دولتی به صورت استیجاری به تعاونیها از سوی کارگروه توسعه بخش کشاورزی با ارائه تسهیلات ارزان قیمت، از جملــــه برنامه های شهرستان در زمینه اشتغالزایی و سرمایه گذاری است که امید است این فعالیتها موجب پیشگیری از مهاجرت جوانان تحصیلکرده شهرستان به شهرهای همجوار شود.

برگزاری دوره های آموزشی برای فرهنگسازی تولیدات داخلی

این مسئول افزود: مقرر شده از سوی دستگاههای فرهنگی اجتماعی عضو کارگروه تولید ملی، برنامه ریزی لازم برای فرهنگ سازی مصرف تولیدات داخلی صورت گیرد که برگزاری دوره های آموزشی برای اقشار مختلف جامعه همچون دانش آموزان، کارکنان دولت، اصناف و بازاریان، اجرای برنامه های هنری و نمایشی، انجام برنامه های تحقیقاتی و پژوهش و ... می تواند از جمله این اقدامات باشد.

پیگیری استقرار شعبه بانک صنعت و معدن در فیروزکوه

وی یادآور شد: دعوت از مدیران کل مربوطه و بررسی مسائل و مشکلات تولید کنندگان از جمله برنامه هاست و نیز پیگیری استقرار شعبه بانک صنعت و معدن در شهرستان، پیگیری تخصیص اعتبارات ارزان قیمت از محل اعتبارات بنگاههای زودبازده اقتصادی، پیگیری اجرای صحیح معافیتهای مالیاتی، از جمله اقداماتی است که در حوزه اختیارات شهرستانی قابل پیگیری است.

مهمترین مشکلات تولیدکنندگان

اسفندیار افزود: مهمترین مشکل تولید کنندگان، استمهال بدهیهای بانکی، حذف یا کاهش هزینه های گمرکی در تهیه مواد اولیه، حمایت در صادرات محصولات تولیدی در بازارهای خارجی، حمایت در عرضه محصولات تولیدی در بازارهای داخلی، جلوگیری از واردات محصولات مشابه و ... است که نیازمند توجه مسئولان فرادستی استانی و کشوری است که در این زمینه نیز پیشنهادات لازم تهیه و به دستگاههای متبوع استانی تقدیم می شود.

واگذاری زمینهای ملی با هدف فعالیتهای اقتصادی در بخش کشاورزی و دامداری

وی گفت: در بخش توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال نیز دولت با واگذاری زمینهای ملی با هدف فعالیتهای اقتصادی در بخش کشاورزی و دامداری گام مهمی برداشته است که در این راستا با تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزی با ریاست فرماندار و هدف گذاری واگذاری 10 هزار هکتار از اراضی ملی به صورت اجاره 99 ساله به تعاونیهای روستایی و شهری ترجیحاً با عضویت جوانان تحصیل کرده فیروزکوه در سال جاری در دستور کار قرار دارد که با برگزاری دو جلسه کارشناسی احصای فرآیندها و تهیه قوانین و فرمتهای تشکیل پرونده این مهم در دست اقدام است.

اسفندیار ادامه داد: این طرح موجب توسعه بخش کشاورزی، عمران و آبادی اراضی ملی، خودکفایی در محصولات، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها و کلان شهرها، اشتغال متخصصان بخش کشاورزی خواهد شد.

برنامه های آماده سازی محیط و بسترسازی ارتقای تولید ملی در فیروزکوه

وی اظهار داشت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال کار گروه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به ریاست فرماندار و عضویت معاونان سیاسی انتظامی و برنامه ریزی و نیز دستگاههای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شهرستان به منظور تدوین برنامه های منسجم و فراگیر و همچنین پیگیری تحقق آن در دستور کار قرار گرفت.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان فیروزکوه افزود: همچنین دعوت از مدیران کل استانی دستگاههای مسئول بخشهای مختلف با محوریت موضوع شعار سال در شش ماهه اول سال برای بازدید از شهرستان در بخشهای گوناگون حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی صورت گرفت.

حمایت از سرمایه گذاری در بخش تولید با واگذاری اراضی شهرک صنعتی

وی عنوان کرد: احصای مسائل و مشکلات موجود در محدوده بخشی و فرابخشی و طرح با مدیران کل محترم و اتخاذ تدابیر لازم بازدید از کارخانجات و مذاکره اختصاصی با تولید کنندگان و بررسی مشکلات آنان با حضور فرماندار و مسئولان مربوطه، حمایت از سرمایه گذاری در بخش تولید با واگذاری اراضی ارزان قیمت در شهرک صنعتی، دیدار چهره به چهره فرماندار و مسئولان شهرستان با مردم در روستاها گسترش و توسعه شهرک صنعتی علی دره فیروزکوه به مساحت دو برابر وضعیت فعلی که اخذ مجوز آن در کمیسیون ماده 13 استانداری مراحل نهایی خود را طی می کند.

وجود شرایط ویژه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در فیروزکوه

این مسئول افزود: قرار گرفتن فیروزکوه در بین سه استان تهران، سمنان و مازندران و دسترسی به بازارهای مصرف این سه استان، قرار گرفتن در راه ترانزیتی تهران – شمال به عنوان یکی از امن ترین راههای مواصلاتی کشور و نیز برخورداری از راه آهن و آب و هوایی پاک و سالم و جاذبه های گردشگری موجود و نیز صد درصد معافیت مالیاتی صرفاً برای واحدهای تولیدی صنعتی مستقر در فیروزکوه، شرایط ویژه و ممتاز برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان فراهم کرده است.

90 درصد سهمیه اشتغالزایی در فیروزکوه محقق شد

وی بیان داشت: سال گذشته ایجاد تعداد 7877 شغل توسط 12 دستگاه اجرایی شهرستان از سوی شورای اشتغال و سرمایه گذاری استانداری تهران به شهرستان فیروزکوه ابلاغ شد که 44/90 درصد از سهم اشتغال تعهد شده تا دوم اردیبهشت 91 محقق شد و در سامانه رصد به ثبت رسیده است.

اسفندیار اضافه کرد: از این بین ادارات صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد امام خمینی(ره) و مرکز آموزش فنی و حرفه ای به عنوان سه دستگاه اول شهرستانی که بیش از 120 درصد اشتغال تعهد شده خود را محقق کردند.

وی یادآور شد: برای ایجاد اشتغال به طور عام اعتباری لحاظ نشده، لیکن برای حمایت از ایجاد و توسعه مشاغل خانگی مبلغ 43 میلیارد و 78 میلیون ریال ریال اعتبار برای هشت دستگاه اجرایی تخصیص داده شد که با توجه به ابلاغ اعتبار مربوطه در آبان ماه سال 90 به میزان صد درصد اعتبار تخصیصی برای متقاضیان در دستگاه مربوطه تشکیل پرونده انجام و به بانکهای عامل ارسال شد.

اسفندیار ادامه داد: تا کنون طبق گزارش بانکها مبلغ هشت میلیارد و 122 میلیون و 850 هزار ریال به 223 پرونده وام پرداخت شده و مابقی در سال جاری قابل پرداخت است.

بانکها موظف به پرداخت وام به کلیه پرونده های مورد تأیید کارگروه اشتغال هستند

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح مذکور به صورت ملی بوده و برش شهرستانی، دستگاهی و بانکی آن به مراجع ذیربط ابلاغ شد، بانکها موظف به پرداخت وام به کلیه پرونده های مورد تأیید کارگروه اشتغال شهرستان و جذب صد درصد اعتبارات مذکور هستند.

معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان فیروزکوه افزود: با عنایت به استقبال شهروندان و پیگیری رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شرق استان تهران، مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار مازاد نیز تصویب شد که مراحل تشکیل پرونده و جذب آن در دست اقدام است.

وی گفت: به منظور تسهیل در دریافت وام توسط متقاضیان، پیرو دستورالعمل بانک مرکزی و توافق بعمل آمده با مدیران بانکهای عامل مقرر شد وام مذکور تنها با یک ضامن مورد تأیید رئیس شعبه و به دلخواه وام گیرنده از میان گزینه های ضمانت مرسوم و قانونی بانکها قابل دریافت باشد.

اسفندیار اضافه کرد: بدیهی است متقاضیانی که دارای بدهی معوقه بانکی چک برگشتی و یا فاقد ضامن معتبر باشند از دریافت تسهیلات فوق محروم هستند.

وی بیان کرد: همچنین به منظور تقسیم عادلانه شرایط اشتغال در شهرستان، نرم افراری توسط واحد ITفرمانداری تهیه و به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار شد تا با ثبت مشخصات گیرندگان تسهیلات در این بانک اطلاعاتی، ضمن رصد میزان اشتغال ایجاد شده از محل اعتبارات مشاغل خانگی، از ایجاد فرص های شغلی جدید برای این افراد جلوگیری کرده و فرصتهای شغلی جدید به سایر متقاضیان ارائه شود.