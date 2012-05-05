کل آرای ماخوذه حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام استانداری گلستان، برابر گزارش دریافتی از مرکز حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا از کل آراء مأخوذه عیسی امامی با 97 هزار و 374 رای به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

همچنین عبدالحسین ناصری با 55 هزار و 133 رأی از ورود مجدد به مجلس باز ماند.



شایان ذکر است مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه گرگان و آق قلا بصورت 100 درصد الکترونیکی انجام شد.



در استان گلستان در مرحله اول نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی محمدجواد نظری‎مهر از حوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان، حجت‎الاسلام سیدعلی طاهری از حوزه انتخابیه گرگان و آق‎قلا، رحمت‎الله نوروزی از حوزه انتخابیه علی‎آبادکتول، رضا صابری از حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر، سلیمان عباسی از حوزه انتخابیه گنبدکاووس و عبدالکریم رجبی از حوزه انتخابیه مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه‎‎تپه به بهارستان نهم راه یافته بودند.



استان گلستان دارای شش حوزه انتخابیه با هفت کرسی در مجلس شورای اسلامی است.