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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

کل آرای ماخوذه حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا اعلام شد

کل آرای ماخوذه حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کل آرای ماخوذه حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا در دور دوم نهمین دوره انتخابات مجلس 154 هزار و 980 رای اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام استانداری گلستان، برابر گزارش دریافتی از مرکز حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا از کل  آراء مأخوذه عیسی امامی با 97 هزار و 374 رای به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

همچنین عبدالحسین ناصری با 55 هزار و 133 رأی از ورود مجدد به مجلس باز ماند.

شایان ذکر است مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه گرگان و آق قلا بصورت 100 درصد الکترونیکی انجام شد.
 
در استان گلستان در مرحله اول نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی محمدجواد نظری‎مهر از حوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان، حجت‎الاسلام سیدعلی طاهری از حوزه انتخابیه گرگان و آق‎قلا، رحمت‎الله نوروزی از حوزه انتخابیه علی‎آبادکتول، رضا صابری از حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر، سلیمان عباسی از حوزه انتخابیه گنبدکاووس و عبدالکریم رجبی از حوزه انتخابیه مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه‎‎تپه به بهارستان نهم راه یافته بودند.

استان گلستان دارای شش حوزه انتخابیه با هفت کرسی در مجلس شورای اسلامی است. 
کد مطلب 1593878

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