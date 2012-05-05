قیمت لوازم خانگی در مشهد کاهش پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد گفت: از سوی شرکت های تولیدکننده، تخفیفی برای خریداران در نظر گرفته شده، که در روزهای آینده شاهد کاهش قیمت لوازم خانگی خواهیم بود.

مجید کسائیان اظهار داشت: بازار در این ایام هر ساله دارای رکود نسبی بوده اما در سال جاری این رکود شدیدتر شده و امیدواریم با قول های داده شده مسئولان مبنی بر کاهش قیمت ها، تا پایان اردیبهشت شاهد بازاری پر رونق و پویا باشیم.

کسائیان در خصوص مشکلات واحدهای صنفی تحت پوشش خود تصریح کرد: واحدهای صنفی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و نحوه دریافت آن اطلاعات کاملی ندارند و همین موضع باعث دلسردی مردم از وضعیت اقتصادی شده است که بهتر است توسط مسئولان مرتبط آموزش های لازم صورت بپذیرد.

قیمت در بازار گل نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نکرده است

رئیس اتحادیه گل فروشان مشهد گفت: با وجود اینکه قیمت مواد اولیه و حامل های انرژی چندین برابر شده ولی واحدهای صنفی تغییر چشمگیری در قیمت های خود ایجاد نکردند و در بعضی از موارد به دلیل احتمال خرابی کالاها، قیمت ها را کاهش داده اند.

علی فندختی با توجه به شروع کار یازدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه در مشهد اظهار داشت: نمایشگاه گل و گیاه به انتخاب مردم، بهترین نمایشگاه در طول سال است و باعث شده که مردم استقبال فراوانی داشته باشند و ازآن لذت ببرند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه برای واحدهای شرکت کننده بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و کسی به فکر سود از آن نیست زیرا در این کار تلفات بسیار زیادی وجود دارد.