نتایج نهایی مسابقات کشتی با چوخه قهرمانی کشور در قوچان اعلام شد

حمیدرضا برومند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این مسابقات که صبح شنبه با حضور 170کشتی گیر در مجموعه ورزشی روستای رهورد قوچان آغاز و تا لحظاتی قبل ادامه داشت با استقبال 40هزار نفری ورزش دوستان همراه بود.

وی اظهار داشت: در وزن 70کیلو گرم آقایان رضا علیزاده از اسفراین، مهدی فیوی از قوچان و ابراهیم ولیان از اسفراین به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

وی افزود: همچنین در وزن80 کیلو گرم آقایان حسین اکبری از اسفراین، حسین بارویی از مشهد و وحید وابسته از قوچان؛ در وزن 90کیلو گرم آقایان وحید رحمانی از قوچان، محمد تیموری از تربت جام و جعفر یونسی از قوچان به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی گفت: در وزن 90+ کیلو گرم نیز آقایان امین جعفرزاده از چناران، ناصر صحرائی از قوچان و مسلم نوری از شیروان به ترتیب در سکوی اول تا سوم قرار گرفتند.

وی افزود: در رده تیمی با احتساب امتیازات؛ تیم قوچان با 36، اسفراین با 20 و چناران با 10 امتیاز به ترتیب در سکوی اول تا سوم قرار گرفتند.

گفتنی است، در ابتدای این مسابقات از خانواده شهید محمد بابا رستمی و پهلوان قربان محمد بهادری تقدیر به عمل آمد.