مجازات مردمی در انتظار دولتهای فرانسه و یونان/ خطر بن بست در پروژه اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "دی پرسه" در مطلبی با توجه به انتخابات پارلمانی یونان و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه که قرار است فردا برگزار شود، نوشت : در فرانسه و یونان به زودی دولتها برای مدیریت بد بحرانشان مجازات خواهند شد. اروپا در معرض خطر شکل گیری مناسبات ناامن و توقف و تاخیر در ادامه روند پروژه هایش قرار دارد.

نویسنده در ادامه نوشت : آنچه واضح است، این است که انتخاب کنندگان، فردا رهبران سیاسی خود در فرانسه و یونان را به دلیل خطاهایی که در گذشته مرتکب شده اند و اصلاحات بسیار کند و سیاست ریاضت اقتصادی که در پیش گرفته اند مجازات خواهند کرد. بحران مالی در اروپا تا کنون در 11 کشور اروپایی تغییر قدرت را موجب شده است.

البته هیچ یک از این سقوطهای دولت در اروپا به اندازه سقوطهای احتمالی حکومتها در یونان بحران زده و فرانسه که همراه با آلمان نقش رهبری اروپا را بر عهده داشت، تعیین کننده نبوده است. همزمان در پایان این هفته در صربستان و ایالت اشلسویگ-هولشتاین آلمان نیز انتخابات برگزار خواهد شد.

دی پرسه در ادامه نوشت : این انتخابات در اتحادیه اروپا نه تنها یک تعیین مسیر ایدئولوژیک را رقم می زند بلکه اروپا و مدلهای مدیریت بحران یورو را نیز انتخاب خواهد کرد. مسئله این روزها در اروپا یک تنظیم مجدد تلاشهای ریاضتی و محرکهای رشد اقتصادی است. بازارهای مالی، وضعیت افتضاحی دارد. به این ترتیب نتایج قابل انتظار از انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و انتخابات پارلمانی در یونان می تواند به صورت موقت نوعی وقفه و ناپایداری را در اتحادیه اروپا ایجاد کند.

این روزنامه اتریشی در ادامه نوشت : روابط بین دو اقتصاد از بزرگترین اقتصادهای ملی اروپا یعنی آلمان و فرانسه اخیرا و در جریان بحران مالی متشنج شده است. هفته هاست که چرخهای اتحادیه اروپا در سطح روسای حکومتهای اروپایی به دلیل اینکه سارکوزی در جریان مبارزات انتخاباتی قرار داشت دیگر نمی چرخد. البته بعد از پایان انتخابات دور دوم در فرانسه نیز هیچ حرکتی در مسائل سیاسی و مالی اروپا پیش بینی نمی شود.

پیروز احتمالی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ، "فرانسوا اولاند" تصمیم دارد تا به سیاستهای ریاضتی مرکل پشت کرده و یک تغییر مسیر را در سیاستهای اقتصادی اروپا ایجاد کند. به این ترتیب، تازه ورود اولاند به کاخ الیزه می تواند اختلافات و تنشهای بین برلین و پاریس را افزایش دهد و این به مفهوم وقفه و در جا زدن دوباره پروژه اروپایی است که راه چاره ای برای آن نیست.

این در حالی است که "فرانک باسنر"، رئیس انستیتو آلمانی- فرانسوی در لودویگزبورگ بر این عقیده است که فشارها از خارج بسیار بالاست و بازارها دقیقا نگاه می کنند که اولاند چه سیاستی را در زمینه اقتصادی می خواهد در پیش گیرد. از این رو دیگر هیچ زمانی برای آزمایش وجود ندارد.

دی پرسه در بخش دیگری از این مطلب به تصمیمات اولاند در صورت ورود به الیزه اشاره کرده و نوشت : از جمله تصمیمات نامزد سوسیالیست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مذاکرات مجدد درباره بسته نجات یورو ، برقراری طرح اوراق قرضه مشترک در اروپا و ارائه تعریفی جدید برای نقش بانک مرکزی اروپایی به شمار می رود. به گفته "باسنر" میدان عمل برای حل بحران در اروپا آنقدر محدود است که همکاری بین آلمان و فرانسه باید شکل بگیرد.

دی پرسه در ادامه نوشت : بر اساس نظر سنجی ها یونان نیز در آستانه یک نقطه عطف سیاسی قرار دارد. بر اساس این نظر سنجی ها احزاب حاکم در یونان یعنی حزب سوسیالیست پاسوک و حزب راستگرای نئو دموکراسی مشترکا آرایشان از هفتاد درصد در دوره قبل به زیر چهل درصد کاهش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب پیش بینی می شود تا حدود 10 حزب جدید به پارلمان یونان راه پیدا کنند که در بین آنها گروهها و احزاب افراطی از جناحهای چپ و راست هم قرار دارند که یورو را رد کرده و می خواهند کشورشان را از بند سیاستهای ریاضتی دیکته شده از طرف اتحادیه اروپا آزاد کنند. به این ترتیب پیش بینی می شود در برنامه های ریاضتی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در راستای حل بحران یونان خلل ایجاد شود.

