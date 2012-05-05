سرهنگ سید محمد رضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از خدماتی که توسط فرماندهی انتظامی استان قم و با هدف جلوگیری از جعل و افزایش کیفیت کارت های معافیت با ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح انجام می گیرد صدور کارت های معافیت هوشمند است.
وی گفت: با ابلاغ دستور صادره از مرکز فرماندهی انتظامی استان قم از ابتدای سال 89 برای افراد معاف از خدمت کارت هوشمند صادر شده است.
معاون وظیفه عمومی قم ادامه داد: تعویض کارتهای معافیت قدیم نیز از دیماه سال 90 آغاز شده است و همه افرادی که دارای کارتهای معافیت قدیم هستند لازم است برای دریافت کارت جدید مراجعه کنند.
وی بیان کرد: افراد دارای کارت معافیت قدیم تا پایان اردیبهشتماه فرصت دارند به مراکز پلیس +10 استان مراجعه و درخواست تعویض کارت کنند.
خسروی ادامه داد: افراد دارای کارت معافیت باید برای تعویض کارتهای خود علاوه بر تکمیل فرم درخواست تعویض، فتوکپی کارت ملی، فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات، یک قطعه عکس سیاه و سفید و اصل کارت معافیت سابق خود را نیز به همراه داشته باشند.
وی گفت: بر اساس زمان بندی انجام شده در آینده کارت افرادی که دوره سربازی را گذراندهاند نیز تعویض خواهد شد.
خسروی:
آخرین مهلت تعویض کارتهای معافیت نظام وظیفه قدیم در قم پایان اردیبهشتماه است
قم - خبرگزاری مهر: معاون وظیفه عمومی استان قم آخرین مهلت تعویض کارت های معافیت نظام وظیفه قدیم در قم را پایان اردیبهشت ماه عنوان کرد.
سرهنگ سید محمد رضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از خدماتی که توسط فرماندهی انتظامی استان قم و با هدف جلوگیری از جعل و افزایش کیفیت کارت های معافیت با ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح انجام می گیرد صدور کارت های معافیت هوشمند است.
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