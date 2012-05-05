سرهنگ سید محمد رضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد:‌ یکی از خدماتی که توسط فرماندهی انتظامی استان قم و با هدف جلوگیری از جعل و افزایش کیفیت کارت های معافیت با ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح انجام می گیرد صدور کارت های معافیت هوشمند است.



وی گفت:‌ با ابلاغ دستور صادره از مرکز فرماندهی انتظامی استان قم از ابتدای سال 89 برای افراد معاف از خدمت کارت هوشمند صادر شده است.



معاون وظیفه عمومی قم ادامه داد: تعویض کارت‌های معافیت قدیم نیز از دی‌ماه سال 90 آغاز شده است و همه افرادی که دارای کارت‌های معافیت قدیم هستند لازم است برای دریافت کارت جدید مراجعه کنند.



وی بیان کرد:‌ افراد دارای کارت معافیت قدیم تا پایان اردیبهشت‌ماه فرصت دارند به مراکز پلیس +10 استان مراجعه و درخواست تعویض کارت کنند.



خسروی ادامه داد: افراد دارای کارت معافیت باید برای تعویض کارت‌های خود علاوه بر تکمیل فرم درخواست تعویض، فتوکپی کارت ملی، ‌فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات، یک قطعه عکس سیاه و سفید و اصل کارت معافیت سابق خود را نیز به همراه داشته باشند.



وی گفت:‌ بر اساس زمان بندی انجام شده در آینده کارت افرادی که دوره سربازی را گذرانده‌اند نیز تعویض خواهد شد.