به گزارش خبرنگار مهر ، علی داننده ظهر امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در محل آن اداره کل گفت: براساس آئین‌نامه بیمه فعالان قرآنی که از نیمه دوم سال 87 اجرایی شده، تاکنون 284 نفر از فعالان قرآنی استان تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به فعالیت دفتر توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی این اداره کل افزود: در چند ماه گذشته 64 نفر از افراد ذکر شده توسط این دفتر تحت پوشش طرح بیمه قرار گرفته‌اند.

داننده حمایت از فعالان قرآنی استان را از اولویت‌های این اداره کل عنوان و تاکید کرد: فعالان قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج، آموزش و پژوهش، فرهنگ و هنر و همچنین کارمندان اداری مراکز قرآنی که حائز شرایط باشند می‌توانند از تسهیلات بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند گردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی برگزاری جشنواره بین المللی وبلاگ‌نویسی قرآنی، ضبط تصویری ترتیل قران کریم، برگزاری منظم و مستمر آزمونهای دوره‌های آموزشی همزمان با سراسر کشور، برگزاری دوره آموزش فیلمنامه نویسی قرآنی و اجرای کرسی‌های تلاوت را از اهم برنامه‌های این اداره کل درخصوص توسعه و ترویج فعالیتهای قرانی عنوان کرد.

داننده همچنین بر لزوم تقویت و گسترش انس با قرآن کریم و ترویج آیات و مفاهیم این کتاب عظیم توسط نهادهای فرهنگی تاکید کرد.

براساس این گزارش دفتر هماهنگی،‌ توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی در استان آذربایجان‌شرقی از سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرده و در حا ل حاضر نیز براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمامی فعالیتهای قرآنی استان زیر نظر شورای فرهنگ عمومی ساماندهی می‌شود که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز مسوولیت دبیرخانه این شورا را بر عهده دارد.