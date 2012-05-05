تحریف عملیات حمله به اچ 3 منجر به نگارش «حمله هوایی به الولید» شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی انتشار مجموعه کتاب‌های خاطرات خلبلنان صبح روز شنبه 16 اردیبهشت در غرفه انتشارات سوره مهر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مرتضی سرهنگی مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری در سخنانی با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس روحیه خودباوری را در کشور ما تقویت کرده است، گفت: تا قبل از جنگ این تصور و باور تلخ در کشور ما به وجود آمده بود که توان دفاع از کشور وجود ندارد. جنگ که شروع شد، شاید در همان شش ـ هفت ماه اول نیز این باور تقویت شد، ولی وقتی رشته عملیات‌های پی در پی ما در جنگ آغاز شد این باور تغییر کرد و ما توانیم به دنیا بقبولانیم که ما می‌توانیم از کشورمان دفاع کنیم.

وی با اشاره به مجموعه خلبانان جنگ نیز گفت: این افراد با خاطراتشان جنگ را از آسمان به روی زمین آوردند و حس دستیابی به بخش‌های ناپایدار جنگ را به ما القا کردند.

در ادامه این نشست، احمد مهرنیا گردآورنده کتاب «حمله هوایی به الولید» در سخنانی گفت: من احساس می‌کردم که حضور جنگ هوایی در میان خاطرات جنگ جایش خالی است و هنوز کسی به طور جدی به آن نپرداخته است. اگر روزی قرار باشد تصویری جامع از جنگ را پیش رویمان ترسیم کنیم با نبود این تصاویر به طور حتم تصویری ناقص ترسیم خواهیم کرد.

وی افزود: موضوع نگارش خاطرات برای من زمانی جدی‌تر شد که دیدم در کتاب‌های منتشر شده درباره خاطرات سال‌های دفاع مقدس نیز سهم خاطرات نیروی هوایی بسیار ناچیز است و باید برای آن اقدامی شود. من در گام نخست، شروع به نگارش خاطرات خودم کردم، اما رفته رفته در این میان به سمت خاطرات دوستانم تمایل پیدا کردم و جای خالی آن را در میان خودمان بیشتر حس کردم. این ماجرا همانند دریایی بود که هرچه جلوتر می‌رفتیم، بیشتر ما را در خود می‌کشاند.

مهرنیا ادامه داد: خوانش کتابی درباره عملیات اچ سه و مشاهده تحریفاتی که درباره این عملیات در این کتاب به چشم می‌خورد، مرا واداشت تا سرانجام کتاب حمله هوایی به الولید را بنویسم. برای این کار تا جای که در توان داشتم، مدارک و اسناد را گردآوری کردم و بسیاری از خلبانان حاضر در این عملیات را نیز که در قید حیات بودند، وادار به صحبت کردم.

وی در پایان گفت: مساله اصلی در انتشار این آثار سرمایه‌گذاری برای تدوین و انتشار آن است. جالب است بدانید وقتی ملوانان انگلیسی دستگیر شده در ایران به کشورشان برگشتند با قراردادی چهار میلیون پوندی به نگارش خاطراتشان از این 12 روز به اصطلاح اسارت پرداختند، اما در اینجا ما از راوی می‌خواهیم خودش هم چیزی برای انتشار خاطراتش بدهد.

محمد غلامحسینی نیز دیگر سخنران این نشست بود که با اشاره به موضوع کمتر دیده شدن خلبانان جنگ در خاطرات منتشر شده از دفاع مقدس گفت: این خلبانان نه تنها در جنگ که در زندگی پس از جنگشان هم مهجور ماندند و نامی از آنها در جایی برده نشد.

وی افزود: نیروی هوایی، بخش اعظمی از جنگ را به پیش برده است، اما کمتر از آن صحبتی به میان آمده است. خاطرات این نیرو در عملیات‌هایی مانند بیت‌المقدس هنوز واگویه نشده است، اما متاسفانه کم کاری نهادهای فرهنگی ارتش در این زمینه منجر شده که نتوانیم به اثر مطلوبی در این حوزه دست پیدا کنیم.