مراسم سالروز شهادت امامزاده جعفر(ع) برگزار می شود

محمد جنیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهادت امامزاده جعفر(ع) 15 جمادی الثانی بوده و از سال 85 به طور معمول هر ساله در این روز مراسم سالگرد شهادت ایشان در صحن این امامزاده واجب التعظیم برگزار شده است.

وی تأکید کرد: تصمیم گرفته شده که امسال، مراسم سالگرد شهادت امامزاده جعفر(ع) با سالهای گذشته متفاوت باشد و گامی به سوی معرفی بیشتر آن حضرت در سطح استان تهران برداشته شود.

امامزاده جعفر(ع) در استان تهران هم غریب و گمنام است

مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده جعفربن موسی الکاظم(ع) ادامه داد: امامزاده جعفر(ع) غریب و گمنام است به طوریکه اگر نظرسنجی شود، حتی سه درصد مردم شهر تهران ایشان را نمی شناسند.

وی تصریح کرد: وظیفه هیئت امنای آستان، متولیان و خادمان، رسانه های گروهی و مسئولان است که برای معرفی آن حضرت گام بردارند تا از این غربت و گمنامی بیرون بیایند که وظیفه و رسالتی همگانی محسوب می شود.

جنیدی افزود: برگزاری سالگرد و مراسم نکوداشت این امامزاده که برادر بلافصل(تنی) امام رضا(ع) است، بهانه ای است تا مردم با معارف اهل بیت(ع) آشنا شوند که مهمترین معرفت، شناخت این عزیزان است.

وی تأکید کرد: اگر مردم ولی نعمتان خود را بشناسند، می توانند خود را به عنوان پیروشان شناخته و خوب پیروی کنند بنا براین شناساندن معارف امامزاده جعفر(ع) و اهل بیت(ع) به جوانان و نوجوانان و عموم مردم، وظیفه همه است.

این خادم امامزاده جعفربن موسی الکاظم(ع) ادامه داد: عشق و محبت به اهل بیت(ع) بزرگترین نعمتی است که خداوند فقط به شیعیان اعطا کرده و شکرانه این نعمت، ابزار ارادت بیشتر است.

وی بیان داشت: مجلس سوگواری برای اهل بیت(ع) فرصتی است مغتنم برای تطهیر دل و جان آدمی که اکسیر لطف ولایت دل را جلا می دهد.

برنامه عزاداری شب شهادت امامزاده جعفربن موسی الکاظم(ع)

جنیدی اضافه کرد: سالروز شهادت سلاله رسول الله(ص)، حضرت جعفربن موسی الکاظم(ع) بهانه ای است برای عرض ارادت و تسلیت به ساحت اقدس حضرت حجت(عج) که برنامه عزاداری روز یکشنبه 17 اردیبهشت مصادف با شب شهادت آن حضرت، با سخنرانی حجت الاسلام حاج مهدی طائب و مداحی حاج محمود کریمی و در پایان در پای سفره اطعام حضرت از عزاداران پذیرایی می شود.