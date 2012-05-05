خبرگزاری مهر الگوی رسانه های کرمان/ لزوم احیاء روحیه مطالبه گری مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی ظهر شنبه در بازدید از خبرگزاری مهر کرمان ضمن اشاره به نقش تاثیرگذار رسانه ها در پیشرفت جامعه، اظهار داشت: در حالی که رسانه ها پل ارتباطی مردم و مسئولین هستند اما به نظر می رسد در کرمان رسانه ها نتوانسته اند نقش ویژه ای در حوزه مطالبه گری مردم ایفا کنند.

وی افزود: در اولین نشستی که بنده به عنوان نماینده مردم کرمان و راور در مجلس نهم، با اصحاب رسانه کرمان داشتم، پیشنهاد شد تا کارگروه رسانه ای در کرمان تشکیل شود.

نماینده منتخب مردم کرمان و راور در مجلس نهم شورای اسلامی ادامه داد: توقع ما از رسانه های استان کرمان این است که هر سه ماه یک بار نشست مشترکی با نمایندگان مجلس داشته باشند تا مطالبات و خواسته های مردم را به گوش نمایندگان برسانند.

وی گفت: نمایندگانی نیز در این نشست به ارایه عملکرد خود می پردازند.

پورابراهیمی اظهار داشت: همچنین باید با برنامه ریزی و ارایه ساز و کار مناسب در جهت افزایش کیفیت مطبوعات کرمان اقدام شود.

رسانه های کرمان نیاز به ارتقاء کیفی دارند

وی افزود: به عقیده بنده، از نظر کیفی مطبوعات کرمان با توجه به پتانسیل هایی که در استان وجود دارد نتوانسته اند به جایگاه واقعی خود دست یابند.

نماینده منتخب مردم کرمان و راور در مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه باید شاخص های کیفی در نظر گرفته و بر اساس آن رسانه های استان کرمان مورد ارزیابی قرار گیرند، گفت: با تشکیل کارگروه رسانه ای می توان به این هدف دست یافت.

پورابراهیمی اضافه کرد: همچنین برای ارتقاء کیفی رسانه ها باید به توسعه نرم افزاری، سخت افزاری و همچنین افزایش روابط متقابل بین دستگاهها نیز توجه شود.

خبرگزاری مهر در کرمان به شاخصهای برتر کیفی دست یافته است

نماینده منتخب مردم کرمان و راور در مجلس نهم شورای اسلامی در ادامه، به ویژگی های خبرگزاری مهر در کرمان اشاره کرد و بیان داشت: خبرگزاری مهر علیرغم بهره مندی از امکانات نسبی، به دلیل وجود نیروی انسانی متعهد، ولایتمدار و توانمند توان بالا و اثر بسیار وسیعی در حوزه اطلاع رسانی دارد.

وی افزود: این خبرگزاری از جمله رسانه هایی است که به شاخص های برتر کیفی در حوزه وظایف رسانه ای دست یافته است.

خبرنگاران مهر مایه افتخار استان هستند

پورابراهیمی با بیان اینکه سرمایه اصلی خبرگزاری مهر نیروی انسانی و توان ذهنی اعضاء آن است، اظهار داشت: اینکه خبرنگاران توانمند کرمان در حال حاضر توانسته اند در خبرگزاری تاثیرگذار مهر، مدیریت شرق کشور را با موفقیت انجام دهند، مایه افتخار استان کرمان بوده و جای قدردانی دارد.

نماینده منتخب مردم کرمان و راور در مجلس نهم شورای اسلامی افزود: رسانه آزاد نقطه نظرات مختلف را می تواند در عرصه رسمی و شفاف مطرح کند و مسئولین باید همواره از انتقادات سازنده استقبال کنند.

مهر جایگاه رسانه ای کرمان را ارتقاء داده است

پورابراهیمی با اشاره به اینکه اولین شرط برای پذیرفتن مسئولیت، داشتن روحیه انتقاد پذیری است، گفت: رویکرد خبرگزاری مهر در کرمان مورد تایید و حمایت ما است و از اعضاء آن تقاضا می شود این روند خود را استمرار بخشند.

وی ادامه داد: ظرفیت و توان خبرگزاری مهر در کرمان جایگاه استان کرمان را در حوزه رسانه های کشور ارتقا می بخشد.

در ادامه این نشست، دبیر منطقه شرق خبرگزاری مهر اظهار داشت: در مدت فعالیت این خبرگزاری، با موفقیت هایی که در حوزه اطلاع رسانی صورت گرفت، امروز خبرگزاری مهر در کرمان جزء رسانه های تاثیرگذار و پر مخاطب در استان کرمان است.

امیررضا محمودی افزود: مهر در کرمان خبرگزاری نظام بوده و همواره استقلال خود را حفظ کرده است.

وی ادامه داد: ما در خبرگزاری مهر، در راستای نقش رسانه ای خود، همواره به دنبال نقدهای سازنده بوده ایم که به دلیل همین رویکرد نیز همواره مورد سرزنش برخی قرار گرفته ایم.

محمودی تاکید کرد: یکی از دلایل پرمخاطب بودن خبرگزاری مهر در کرمان، حرفه ای بودن و رویکردی انتقادی آن بوده است.

دبیر منطقه شرق خبرگزاری مهر با اشاره به افزایش کمی رسانه های استان کرمان افزود: متاسفانه تاکنون برای ارتقاء کیفی رسانه ها کار خاصی صورت نگرفته است.

وی بر تعریف ساز و کاری صحیح و هدفمند برای ارتقاء کیفی رسانه ها در استان کرمان نیز تاکید کرد و بیان داشت: مردم کرمان در انتخابات مجلس نهم به نمایندگانی اصلح رای داده اند و کسانی به مجلس نهم راه پیدا کرده اند که شایسته بوده اند.