احداث موزه سنگ ورزقان

به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی پیش از ظهر امروز شنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه سفال در تبریز در گفتگو با خبرنگاران افزود: این موزه به منظور معرفی هرچه بیشتر سنگ‌های قیمتی، معدنی، آتشفشانی و تراشه‌های تاریخی احداث و راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون کارشناسان در حال مطالعه و تحقیق درباره حفاظت، مبلمان و طراحی فضای داخلی، نورپردازی و نوع ویترین‌های مورد نیاز این موزه هستند.

محمدی با اشاره به اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این مجموعه تا پایان سال 91 راه‌اندازی می شود، گفت: شهرستان ورزقان منطقه‌ای معدن‌خیز است که از دیرباز انواع عناصر قیمتی و با ارزش تاریخی در آن یافت می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، شهرستان ورزقان را از حیث معادن بسیار غنی توصیف کرد و گفت: این شهرستان با قرار گرفتن بر روی کمربند آلپ ـ هیمالیا دارای اندیس‌های متعدد مس و عناصر فلزی دیگر نظیر سرب، روی و آهن است.

محمدی تشریح کرد: در ناحیه ورزقان بر روی این کمربند بیش از30 اندیس معدنی مس شناسایی شده که کانسار مس سونگون در شمال ورزقان، بزرگترین اندیس مس در شمال‌غرب ایران به شمار می رود.

وی با اشاره به قدمت سنگ های معدنی گوناگون این منطقه تصریح کرد: کهن ترین سنگ های منطقه ورزقان را مجموعه سنگ های دگرگون شده ای با سن قدیمی تر از ژوراسیک تشکیل می دهند.

محمدی تصریح کرد: با توجه به داشته‌های بی‌بدیل آذربایجان‌شرقی در حوزه سنگ‌های قیمتی و تاریخی، تلاش خواهیم کرد که موزه سنگ ورزقان را به عنوان یکی از مجموعه‌های مطرح و غنی کشورمعرفی کنیم.