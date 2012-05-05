دبیرخانه دائمی جشنواره ادبی قیام 15 خرداد در شهرستان ورامین مستقر شد

جعفر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بودجه خاص و ویژه ای نسبت به بودجه های فرهنگی دیگر که دارای سرانه ثابتی باشد، برای 15 خرداد ورامین و این فراخوان ادبی تقاضا شده است.

وی ادامه داد: فراخوان ادبی 15 خرداد در قالب طرحی نوشته شده و در اداره کل ارشاد استان تهران مصوب شد؛ اگر چه فرصت کمی تا سالروز قیام 15 خرداد باقی مانده، ولی این گونه تشخیص داده شد که اگر این اتفاق امسال روی ندهد، در آینده نیز ممکن است اتفاق نیفتد.

فراخوان ادبی 15 خرداد در چهار قالب

سرپرست اداره ارشاد ورامین گفت: این جشنواره ادبی در چهار قالب مقاله، داستان کوتاه، شعر و خاطره فراخوان می دهد که موضوع آن قیام تاریخ ساز 15 خرداد 1342 است.

وی افزود: گستره این جشنواره ادبی در سال 91 استانی است و دلیل عمده آن نیز زمان اندک باقیمانده تا سالروز این قیام است اما از سال آینده، در قالب کنگره سراسری 15 خرداد برگزار می شود.

کاظمی تأکید کرد: فراخوان ادبی 15 خرداد از بهمن ماه هر سال کلید می خورد، آثار ارسال شده جمع آوری می شود و این آثار در قالب کتابهای مختلف، منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: امسال در حوزه کودک و نوجوان اقدامی صورت نگرفته اما از سال آینده، بر اساس طرحی که نوشته و ارائه شده است، در قالب داستان و رمان، در دو شاخه کودک و نوجوان و بزرگسال، فراخوان داده می شود.

فراخوان خاطرات در دو بخش خودنوشت و دگرنوشت

کاظمی قالب خاطرات این فراخوان ادبی را در دو بخش خودنوشت و دگرنوشت عنوان کرد و گفت: با توجه به گذر زمان و 49 سالی که از قیام 15 خرداد 1342 می گذرد، افرادی که می توانند خاطراتشان را به قلم خودشان ارسال کنند، تعداد محدودی هستند.

وی ادامه داد: احتمال اینکه خاطرات دگرنوشت بیشتری به دبیرخانه جشنواره برسد، بیشتر است ولی به هر حال، موضوع مهم، ارسال خاطرات از آن قیام تاریخ ساز در سال 42 است.

سرپرست اداره ارشاد ورامین اظهار داشت: پوستر فراخوان آماده شده و این فراخوان به زودی اعلام می شود تا علاقه مندان در این جشنواره ادبی شرکت کنند.

وی اضافه کرد: آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، هم منتشر شده و هم در صورت امکان حمایت می شود.

کاظمی با تأکید بر اینکه استقرار دبیرخانه دائمی ادبی 15 خرداد در ستاد 15 خرداد شهرستان ورامین نیز مطرح شده است، گفت: این مسئله مورد پذیرش قرار گرفته و طی جلسه ای که روز یکشنبه برگزار می شود، در صورت حمایت و پشتیبانی شهرداریها و شوراهای اسلامی مستقر در شهرستان، امور تبلیغات و نشر کتابهای ادبی مربوط به آن، شکل خوبی می گیرد.

وی ادامه داد: در صورت عدم حمایت شهرداریها و شوراهای اسلامی منطقه، از اسپانسرهای دیگری برای این فراخوان استفاده می شود که شاید از بخش خصوصی باشند.

یک کتاب برای هر قالب ادبی منتشر می شود

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین تصریح کرد: امسال چهار کتاب از آثار ارسال شده برای این فراخوان ادبی در چهار قالب مقاله، داستان کوتاه، شعر و خاطره منتشر می شود.

وی اضافه کرد: البته میزان آثاری که در مدت مدنظر به دبیرخانه فراخوان ادبی 15 خرداد ارائه می شود، در انتشار کتابها و تعداد آنها مؤثر است که اگر آثار ارائه شده بیشتر شد، شاید تعداد کتابها نیز افزایش یابد.

تاریخ آغاز فراخوان و مراسم اختتامیه

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین، آغاز فراخوان را در هفته جاری اعلام کرده و افزود: آخرین مهلت فراخوان و دریافت آثار هنرمندان در هر چهار قالب شعر، داستان کوتاه، مقاله و خاطره نویسی روز 15 خرداد امسال است.

وی تصریح کرد: از ابتدای دریافت آثار توسط دبیرخانه دائمی ادبی قیام 15 خرداد 42، داوران این جشنواره به خواندن و بررسی آثار دریافتی می پردازند و در نهایت تا 27 خرداد، اشعار، داستانها، مقالات و خاطرات قابل انتشار در قالب کتاب و برگزیدگان جشنواره انتخاب می شوند.

کاظمی ادامه داد: مراسم اختتامیه این فراخوان ادبی در یکی از سه روز پایانی خردادماه با معرفی برگزیدگان در هر چهار قالب، برگزار می شود.