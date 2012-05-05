آماده همکاری با منتخبان مشهد در مجلس هستم/ وحدت نیاز جامعه است

محمد جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رقابت های انتخاباتی به پایان رسیده است و باید همه در جهت حل مشکلات مردم گام برداریم، افزود: از این به بعد باید برحفظ وحدت و همدلی در جامعه تاکید و رقابت ها را به رفاقت تبدیل کرد، چرا که فقط با وحدت می توان در جهت حل مشکلات مردم حرکت کرد.

وی با بیان اینکه مهم نیست چه کسی به مجلس نهم راه یافته است، به چرخش نخبگان در خانه ملت اشاره کرد و گفت: چرخش نخبگان امری طبیعی است آنچه باید مورد توجه مسئولان و نمایندگان(منتخبان مردم در مجلس نهم)قرار گیرد پیگیری مطالبات مردم است، باید دولت و مجلس تمام تلاش خود را برای خدمت گذاری به مردم صرف کنند و دیگر به رقابت ها متمرکز نشوند.

وی گفت: در این صورت رضایت مردم از مسئولان و نمایندگان بالا می رود.

نماینده مردم مشهد در مجلس هشتم که نتوانست به مجلس نهم راه یابد با بیان اینکه باید به رای مردم تمکین کرد از پیام تبریک خود به منتخبان مردم مشهد خبر داد و افزود: پس از اعلام نتایج بنده پیام تبریک به منتخبین مردم فرستادم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و کمک به آنها اعلام کردم.

آرین منش اضافه کرد: باید همه به رای مردم احترام بگذاریم.