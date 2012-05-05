همایش تخصصی "تبلیغات" در استان البرز برگزار می شود

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری اولین همایش تخصصی با عنوان " تبلیغات" خبر داد و گفت: این همایش با موضوع" تبلیغات و روانشناسی ارتباط با مشتری" برگزار می شود.

وی افزود: این همایش ویژه مدیران کانونهای تبلیغاتی در استان البرز است.

رئیس اداره مطبوعات، تبلیغات و اطلاع رسانی این اداره کل در پاسخ به مهر در خصوص هدف برگزاری این همایش نیز گفت: هدف از برگزاری این همایش ارتقای سطح دانش تخصصی و مهارت مدیران مسئول و صاحبان کانون های تبلیغاتی است.

طاهری در بخش دیگری به تاسیس کانون های تبلیغاتی و عضو پذیری اعضا به منظور ساماندهی تبلیغات سطح شهر نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این انجمن در حال عضو پذیری است و با ساماندهی اعضای این کانون وضعیت تبلیغات شهری روند مطلوبی را طی خواهد کرد؛ ضمن آنکه مطالبات صنفی اعضا نیز پیگری خواهد شد.

وی در پایان در خصوص زمان برگزاری این همایش گفت: همایش تخصصی " تبلیغات و روانشناسی ارتباط با مشتری" 27 اردیبهشت ماه ساعت 15 در محل سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار می شود.



