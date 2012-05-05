سبز کردن سواحل خلیج فارس/ تغییر در نسبت جنسیتی آبزیان خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مدرسی در نشست خبری امروز شنبه با اشاره به زمینه های مطالعاتی این مرکز، افزود: محققان این مرکز پروژه های تحقیقاتی در زمینه بیوتکنولوژی، آلودگی های زیست محیطی، اکوسیستم دریا، تنوع زیستی، گیاهان دارویی، کاربرد گیاهان شور پسند، پتانسیل جلبک ها در تنوع غذایی و مطالعات راهبردی در زمینه تاریخ خلیج فارس انجام داده اند.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس، کلون کردن هورمون ژن های رشد و بررسی تنوع ژنتیکی میان گونه های مختلف آبزیان را از دیگر زمینه های تحقیقاتی این مرکز نام برد و اظهار داشت: این مرکز به دلیل داشتن آزمایشگاه های مجهز در حوزه های مختلف خلیج فارس از پایان نامه هایی در زمینه های مربوط و همچنین در راستای رفع نیازهای منطقه حمایت می کند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه این مرکز، تحقیقاتی در زمینه آلودگی های محیط زیست بر دریا انجام داده است، خاطر نشان کرد: در این تحقیقات اثر آلاینده های زیست محیطی بر ژنوم موجودات زنده انجام شده است. نتایج این تحقیقات نشان داد که این آلودگی نسبت جنسیتی موجودات دریایی را تغییر می دهد به گونه ای که در برخی از موجودات ژن های نر و در گونه ای دیگر ژن های ماده غالب می شود. به این ترتیب تغییراتی در نسبت جنسیتی موجودات حوزه خلیج فارس ایجاد می کند.

مطالعات در زمینه علوم انسانی خلج فارس

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس با اشاره به مطالعات خلیج فارس از جنبه های علوم انسانی توضیح داد: در این مرکز 2 گروه در حوزه خلیج فارس فعالیت می کنند که شامل گروه تاریخ خلیج فارس و مطالعات راهبردی منطقه خلیج فارس می شود.

وی ادامه داد: در این راستا پروژه های تحقیقاتی در دستور کار قرار دارد که با مشاهده اعضای هیات علمی این دانشگاه در حال اجرا است.

مطالعه در زمینه گیاهان دارویی

مدرسی مطالعه در زمینه گیاهان دارویی این منطقه را از دیگر زمینه های مطالعاتی مرکز نام برد و خاطر نشان کرد: مطالعه در زمینه گیاهان دارویی جزو 5 اولویت برتر ملی است. از این رو در سطح استان مطالعاتی در زمینه تنوع گیاهان دارویی در دستور کار داریم.

وی بابونه را یکی از انواع گیاهان دارویی منطقه نام برد و ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده از ماده موثر این گیاه می توان بیش از 100 نوع استخراج دارویی داشت که برای برخی از بیماری ها چون از بین بردن سرفه به کار برده می شود.

وی خرما را از دیگر محصولات دارویی این منطقه نام برد و توضیح داد: خرما علاوه بر تامین غذای بشر دارای خواص درمانی است. این محصول علیرغم شیرین بودن و جذب صد در صدی قند آن از سوی بدن خواص درمانی برای بیماران دیابتی و همچنین جلوگیری از خونریزی و خاصیت ضد سرطانی دارد.

سبز کردن سواحل خلیج فارس با استفاده از نوعی گیاه بومی

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس با بیان اینکه بوشهر طولانی ترین مرز آبی با خلیج فارس را دارد، گفت: سواحل خلیج فارس دارای پتانسیل بسیاری است که می توان با استفاده از این پتانسیل نسبت به سبز کردن سواحل اقدام کرد.

وی با بیان اینکه با استفاده از خاصیت هالوفیت می توان به اجرای این پروژه اقدام کرد، ادامه داد: هالوفیت ها گیاهان شورپسند هستند که نوعی از آن به عنوان کاکل در بوشهر به عنوان سبزی مصرف می شود.

وی با اشاره به خاصیت این گیاه اضافه کرد: این گیاه تا زمان بارندگی به عنوان سبزی مورد استفاده قرار می گیرد ولی با گرم شدن هوا و شورشدن آب نمک زمین را جذب و در خود ذخیره می کند که با استفاده از این گیاه می توانیم سراسر سواحل خلیج فارس را سبز کنیم.