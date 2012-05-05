به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن اختری دبیرکل بیناد عفاف و حجاب در نشست خبری روز شنبه 16 اردیبهشت به تشریح برنامه های همایش جهانی فرهنگ سازان عفاف و حجاب؛ "دختران آفتاب" پرداخت.

وی با اشاره به نزدیکی سالروز ولادت حضرت زهرا(س)، برترویج فرهنگ فاطمی تأکید کرد و گفت: همه مسمانان به ویژه پیروان اهل البیت(ع) باید در زمینه اجرای فرمان الهی همواره کوشا باشند و علاوه بر اینکه خود دستورات الهی را خوب درک کرده و الزام عملی خود را نسبت به این دستورات نشان می دهند، در تبیین و ترویج آن بکوشند.

رئیس مجمع جهانی اهل بیت(ع) با استناد به آیات و روایات اسلامی تصریح کرد: در دین مقدس اسلام تمام دستوراتی که در قالب واجبات، محرمات، حلال و حرام و... آمده است در واقع برای به سعادت رسیدن بشر در سایه دین است.

حجاب از ضروریات دین اسلام است



وی "حجاب و عفاف" را یکی از دستورات بسیار مهم دین اسلام خواند و یادآور شد: حجاب از ضروریات دین اسلام است که اگر کسی منکر آن باشد گناه بزرگی مرتکب شده و حتی برخی معتقدند که عدم پذیرش دستورات الهی باعث خروج از دین می گردد.

حجت الاسلام اختری حضرت فاطمه الزهرا(س) را الگوی انسان برجسته و صالح توصیف کرد و افزود: جامعه ای که خود را علاقمند به اهل بیت می داند باید به سخنان و دستورات آن حضرات در زندگی عمل کند.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از روند تشکیل" بنیاد عفاف و حجاب" در 4 سال گذشته، تأکید کرد: "بنیاد عفاف و حجاب" با هدف ترویج فرهنگ حجاب در سطح جامعه به ویژه در دانشگاهها شکل گرفت که در راستای برنامه های مختلفی که این بنیاد دنبال می کند "جشنواره دختران آفتاب" را طراحی کرد.

وی افزود: "جشنواره دختران آفتاب" که با هدف نشر و ترویج عفاف و حجاب اسلامی در میان دانشگاههای کشور طراحی شد، تا کنون 3 دوره از آن در دانشگاههای علامه طباطبایی، هنر تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شده است که با رویکرد علمی به این مهم می پردازد.

جشنواره بین المللی دختران آفتاب" با رویکرد نقش عفاف و حجاب در بیداری اسلامی برگزار می شود

رئیس بنیاد عفاف و حجاب افزود: مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی " دختران آفتاب" با رویکرد نقش عفاف و حجاب در بیداری اسلامی، 23 اردیبهشت ماه همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه الزهرا(س) در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار می شود.



حجت الاسلام اختری تأکید کرد: در حاشیه برگزاری جشنواره " دختران آفتاب" حدود 600 نفر از دانشجویان و اساتید 60 دانشگاه کشور طی روزهای 21 و 22 اردیبهشت در اردوگاه شهید باهنر تهران در 4 کارگروه شبکه سازی، چیستی حجاب، آسیب شناسی حجاب و پاسخگویی به شبهات دینی شرکت کرده و به بحث و گفتگوی علمی پیرامون محورهای یاد شده خواهند پرداخت و برخی از منتخبان در مراسم اختتامیه که روز 23 اردیبهشت در دانشگاه تهران برگزار می شود، پیرامون مبحث عفاف و حجاب سخنرانی خواهند داشت.



وی اعلام کرد: در این جشنواره از 10 شخصیت دانشگاهی و حوزوی که پیرامون مسئله حجاب و عفاف آثاری را نگاشته اند؛ تقدیر خواهد شد.

حضور 10 میهمان خارجی در جشنواره دختران آفتاب/تعیین بودجه عفاف و حجاب در بودجه امسال



دبیرکل بنیاد عفاف و حجاب افزود: در این جشنواره علاوه بر حضور مهمانان داخلی حدود 10 نفر از چهره های فعال در حوزه عفاف و حجاب از کشورهایی چون استرالیا، انگلستان، کانادا، آلمان، اندونزی، ایتالیا، هلند، دانمارک و... دعوت شده اند.

اختری تأکید کرد: البته بنا نداشتیم که میهمانان خارجی زیادی دعوت کنیم چراکه سرمایه گذاری اصلی ما در این برهه از زمان، داخل کشور است و در این مسیر بنا داریم ستادها و کانونهای مردمی را در شهرستانها ایجاد کنیم.

وی یادآور شد: در مناسبتهای دینی از جمله محرم و صفر، رمضان، ایام فاطمیه یا سالروز ولادت آن حضرت(س) مجامع محلی پیروان اهل بیت(ع) در کشورهای مختلف جهان میزگردها و همایشهای محلی را پیرامون مباحث دینی به ویژه حجاب برگزار می کنند و امیدواریم که در آینده پس از تأثیرگذاری این جشنواره در جامعه خودمان، بتوانیم گام بعدی را در مقیاس بین المللی برداریم.

وی با اشاره به مشارکت 11 نهاد و وزارتخانه در پرگزاری "جشنواره دختران آفتاب" تصریح کرد: بنیاد عفاف و حجاب یک نهاد مستقل است که هیأت امنای آن از مسئولان وزارتخانه ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی کشور تشکیل شده است.

حجت الاسلام اختری از دولت برای تعین بودجه ای در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب سپاسگزاری کرد و گفت: امسال برای اولین بار سرفصلی برای حجاب و عفاف در بودجه کشوری لحاظ شده است که امیدواریم در مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد.

به گزارش مهر، "جشنواره دختران آفتاب" با سخنرانی وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم تحقیقات و فناوری شنبه 23 اردیبهشت از ساعت 8 تا 13 در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار می شود.