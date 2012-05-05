164 هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در خراسان رضوی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فروزانفر صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: ارزش ریالی اقلام کشف شده بیش از 6 میلیون و 560 میلیون ریال است.

وی با اشاره به عزم مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، ادامه داد: 95 درصد از اقلام آرایشی قاچاق شده به مقصد مشهد از مبدا تهران بارگیری می شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: 70 درصد از قاچاق اینگونه لوازم از طریق اتوبوس و بقیه به وسیله کامیون به مشهد وارد می شود.

فروزانفر تعداد فروشگاه های مجاز لوازم آرایشی در مشهد را 720 مورد عنوان کرد و افزود: 320 فروشگاه بدون مجوز نیز شناسایی و پلمپ شدند.

وی همچنین از آرایشگاه های زنانه به عنوان یکی از محل های توزیع اقلام آرایشی قاچاق یاد کرد و اظهار داشت: از مجموع هفت هزار آرایشگاه زنانه فعال در مشهد 64 درصد فاقد مجوز هستند.