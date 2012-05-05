  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

طی فروردین ماه/

164 هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در خراسان رضوی کشف شد

164 هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در خراسان رضوی کشف شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی از کشف 164 هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در استان طی فروردین ماه امسال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فروزانفر صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: ارزش ریالی اقلام کشف شده بیش از 6 میلیون و 560 میلیون ریال است.

وی با اشاره به عزم مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کنترل مرزها برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، ادامه داد:  95 درصد از اقلام آرایشی قاچاق شده به مقصد مشهد از مبدا تهران بارگیری می شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: 70 درصد از قاچاق اینگونه لوازم از طریق اتوبوس و بقیه به وسیله کامیون به مشهد وارد می شود.

فروزانفر تعداد فروشگاه های مجاز لوازم آرایشی در مشهد را 720 مورد عنوان کرد و افزود: 320 فروشگاه بدون مجوز نیز شناسایی و پلمپ شدند.

وی همچنین از آرایشگاه های زنانه به عنوان یکی از محل های توزیع اقلام آرایشی قاچاق یاد کرد و اظهار داشت: از مجموع هفت هزار آرایشگاه زنانه فعال در مشهد 64 درصد فاقد مجوز هستند.

کد مطلب 1593926

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها