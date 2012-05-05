صادرات 515 میلیون دلاری کالا از گمرکات آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم سید احمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هم اکنون آذربایجان غربی بدون احتساب محصولات پترو شیمی و میعانات گازی، جزو پنج استان برتر کشور به لحاظ صادرات غیر نفتی است، افزود: سال گذشته یک میلیون و 247 هزار تن انواع کالاهای غیر نفتی به ارزش 515 میلیون دلار از استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی با بیان اینکه محصولات صادر شده به لحاظ وزن نسبت به سال 89 بیش از 33 در و به لحاظ ارزش نیز 16.5 درصد افزایش داشت، ادامه داد: آذربایجان غربی در سال 90 با صدور 167 میلیون دلار میوه و فراوده های میوه در رتبه پنجم کشوری و به لحاظ صادرات سیمان نیز با 65 میلیون دلار در رده ششم کشور قرار داشت.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی اظهار داشت: در کنار صادرات میوه و فراوده های میوه ، پارسال مقدار زیادی انواع مواد پلاستیکی، مصنوعات ساخته شده، غلات، بیسکویت، ماشین آلات مکانیکی، شیر، لبنیات و مصنوعات فلزی از گمرکات آذربایجان غربی به خارج از کشور صادر شده است.

سید احمدی، عراق، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان را از جمله مهمترین کشورهای مبدا برای صدور کالاهای آذربایجان غربی دانست و اضافه کرد: علاوه بر صدور این میزان کالا، گمرکات استان پارسال تشریفات خروجی صادرات دیگر استانها را نیز به ارزش یک میلیارد و 461 میلیون دلار انجام داده اند.

وی در ادامه از واردات و ترخیص 812 میلیون دلار کالا از طریق گمرکات استان به کشور خبر داد و افزود: همه تشریفات گمرکی انجام شده در رویه های مختلف در گمرکاتبالغ بر هفت میلیارد و 314 میلیون دلار بوده که چهار میلیارد و 401 میلیون دلار آن مربوط به ترانزیت اسات.

وی با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر دو میلیون و 855 هزار مسافر از طریق گمرکات استان تردد کرده اند که گمرک بازرگان در شهرستان ماکو به لحاظ تردد مسافر، کالا و ترانزیت در رده نخست قرار دارد، ادامه داد: بعد از گمرک بازرگان، گمرک تمرچین در پیرانشهر از فعال ترین گمرکات آذربایجان غربی و نزدیک ترین مسیر زمینی جمهوری اسلامی با کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای مدیترانه است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه استان دارای 9 واحد گمرکی در مرز ایران با ترکیه، عراق و جمهوری خود مختار نخجوان قرار دارد، ادامه داد: هم اکنون شش بازارچه مشترک مرزی مصوب نیز با کشورهای همسایه در آذربایجان غربی در امر تجار خارجی فعالیت می کنند.