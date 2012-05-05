پول سلامت کشور هزینه راه سازی می شود

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این موضوع که سرمایه گذاری در بخش سلامت هزینه نیست، خیلی مهم است. متاسفانه تصمیم گیران فکر می کنند که پولی در بخش بهداشت و درمان خرج می شود، هزینه است. در حالی که با سرمایه گذاری در این بخش، از بروز هزینه های سنگین ناشی از درمان بیماریها پیشگیری کرده ایم.

وی افزود: این مسئله باعث شده تا پول بخش سلامت را برای راه سازی هزینه کنیم.

رئیس بیست و سومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی در ارتباط با اهداف این کنگره که قرار است از 26 تا 29 اردیبهشت ماه جاری در مرکز همایشهای رازی برگزار شود، گفت: با توجه به اینکه سال 2012 به نام سال سلامت سالمندی نامگذاری شده است، قصد داریم در این کنگره بیشتر به مسائل و مشکلات قشر سالمند بپردازیم.

خسرونیا با اشاره به افزایش 20 درصدی جمعیت سالمند کشور در آینده، افزود: متاسفانه هیچ برنامه ای برای ارتقای سلامت سالمندان کشور نداریم.

وی با تاکید بر تربیت نیروی متخصص طب سالمندی، تصریح کرد: بیمارستانهای خاص سالمندان، یکی دیگر از ضرورتهای این قشر جامعه است که از داشتن این قبیل مراکز درمانی در کشور محروم هستیم.

خسرونیا از حضور بیش از 2 هزار شرکت کننده در بیست و سومین کنگره متخصصان داخلی، افزود: در این کنگره علاوه بر موضوع سالمندی، در ارتباط با سرطانها، بیماریهای عفونی، قلب و عروق و... بحث و گفتگو خواهد شد.