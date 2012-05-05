  1. جامعه
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

پول سلامت کشور هزینه راه سازی می شود

پول سلامت کشور هزینه راه سازی می شود

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اشاره به کمبود بودجه وزارت بهداشت، اظهارداشت: متاسفانه پول بخش سلامت هزینه راه سازی می شود.

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این موضوع که سرمایه گذاری در بخش سلامت هزینه نیست، خیلی مهم است. متاسفانه تصمیم گیران فکر می کنند که پولی در بخش بهداشت و درمان خرج می شود، هزینه است. در حالی که با سرمایه گذاری در این بخش، از بروز هزینه های سنگین ناشی از درمان بیماریها پیشگیری کرده ایم.

وی افزود: این مسئله باعث شده تا پول بخش سلامت را برای راه سازی هزینه کنیم.

رئیس بیست و سومین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی در ارتباط با اهداف این کنگره که قرار است از 26 تا 29 اردیبهشت ماه جاری در مرکز همایشهای رازی برگزار شود، گفت: با توجه به اینکه سال 2012 به نام سال سلامت سالمندی نامگذاری شده است، قصد داریم در این کنگره بیشتر به مسائل و مشکلات قشر سالمند بپردازیم.

خسرونیا با اشاره به افزایش 20 درصدی جمعیت سالمند کشور در آینده، افزود: متاسفانه هیچ برنامه ای برای ارتقای سلامت سالمندان کشور نداریم.

وی با تاکید بر تربیت نیروی متخصص طب سالمندی، تصریح کرد: بیمارستانهای خاص سالمندان، یکی دیگر از ضرورتهای این قشر جامعه است که از داشتن این قبیل مراکز درمانی در کشور محروم هستیم.

خسرونیا از حضور بیش از 2 هزار شرکت کننده در بیست و سومین کنگره متخصصان داخلی، افزود: در این کنگره علاوه بر موضوع سالمندی، در ارتباط با سرطانها، بیماریهای عفونی، قلب و عروق و... بحث و گفتگو خواهد شد.

کد مطلب 1593931

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