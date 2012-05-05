آلاینده های هوای شهرهای استان مرکزی به کمتر از 50 درصد رسید

امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از دو هزار و 700 واحد صنعتی که در شهرهای اراک، شازند، ساوه و دلیجان قرار گرفته اند 405 واحد صنعتی با توجه به پایشها سال 89 آلاینده شناخته شده بودند که هم اکنون این واحدها به 195 واحد رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه کاهش بیش از 50 درصد کاهش واحدهای آلاینده نقطه عطفی در رسیدن به هوایی سالم و پاک است، اظهار داشت: باید کاهش آلاینده های کاخانه های صنعتی کوچک و بزرگ نیز بدون کوچکترین وقفه پیگیری شود.

انصاری گفت: بیش از 50 درصد از آلودگی های هوای اراک مربوط به ریزگردهای عربی است که با وجود مواد آلاینده صنایع تشدید می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی عنوان کرد: راه اندازی سامانه پایش پسماند و احداث واحد پلاستیک سازکار با محیط از اقدامات مهم این اداره کل در راستای زمینی پاک و هوایی سالم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی نظارت بر پروژه های در دست ساخت، بازرسی و پایش صنایع و مراکز آلاینده و اتخاذ تصمیمات موثر در خصوص پیوستن اراک به هشت کلان شهر کشور از جمله فعالیت های این نهاد دانست.