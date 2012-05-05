محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الهلال و همچنین دلایل افت تیم پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: مشکلات پرسپولیس مربوط به حال حاضر نیست و از ابتدای فصل همراه این تیم است که حتی منجر به استعفای من نیز شد. من اعتقاد دارم که در آینده نیز شاهد چنین شکست‌هایی چه در رده ملی و چه باشگاهی خواهیم بود چون ما از زمانی که تیم ملی مالدیو را با 17 گل شکست دادیم درجا زده‌ایم اما تیم‌های دیگر فاصله خود را با ما کم کرده و حتی پیشی نیز گرفته‌اند.

وی در همین خصوص افزود: نمی‌شود شکست پرسپولیس را فقط به گردن دنیزلی انداخت و باید همچنان به وی فرصت داده و از او حمایت کنیم. در شرایط فعلی نباید دنیزلی را تحت فشار قرار دهیم، البته او در یک زمینه مرتکب یک اشتباهی بزرگ شد و آنهم این بود که اعلام کرد 10 بازیکن پرسپولیس را در فهرست مازاد خود قرار داده است. این موضوع انگیزه و روحیه اکثر بازیکنان تیم را تا حدود زیادی نابود کرد.

عضو سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه هواداران حق دارند که به عملکرد بازیکنان اعتراض کنند، گفت: من موافق این موضوع نیستم که بازیکنان تیم کم کاری کرده‌اند بلکه آنها در نیمه دوم بازی دچار افت بدنی شدند و کم آوردند که همین موضوع باعث شد تا هواداران فکر کنند آنها کم کاری می‌کنند. آنها می‌خواستند اما نمی‌توانستند.

وی در همین خصوص تاکید کرد: افت بدنی بازیکنان پرسپولیس در نیمه دوم به این دلیل است که آنها پیش از آغاز فصل به دلیل اختلافاتی که وجود داشت خوب بدنسازی نکردند.

پنجعلی در پاسخ به این پرسش که "چرا همین تیم پرسپولیس در بازی رفت موفق به متوقف کردن تیم الهلال در خانه‌اش شده بود؟"، تاکید کرد: بازی اول یک تورنمنت آنهم تورتمنتی مانند لیگ قهرمانان آسیا ملاک نیست چون دیدید که تیم الهلال چقدر نسبت به بازی رفت تفاوت پیدا کرده بود. آنها خیلی باتجربه‌تر و باهوش‌تر نسبت به بازی رفت، بازی کردند.

وی در خصوص عملکرد علی کریمی در بازی با الهلال اظهار داشت: علی کریمی در بازی با الهلال در حد خودش بازی نکرد اما او همچنان بازیکن بزرگ و با شخصیت تیم است که می‌تواند به تنهایی نتیجه بازی را عوض کند.

عضو سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: مطمئن باشید در بازی با الشباب بازی متفاوتی را از تیم پرسپولیس خواهید دید. بازیکنان باید هرچه سریع‌تر ریکاوری روحی کرده و نتیجه بازی با الهلال را فراموش کنند که این موضوع هنر مدیریت و کادر فنی تیم است. هنوز سرنوشت صعود پرسپولیس دست خودش است چون آنها با شکست الشباب دیگر نگران نتیجه بازی دیگر گروه نیستند.