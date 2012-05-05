بررسی رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: در این همایش دو روزه، طرح آمایش آموزش عالی موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی غیردولتی و نظارت و ارزیابی این موسسات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی گفت: رتبه بندی موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی، نقش موسسات در پیام مقام معظم رهبری از دیگر محورهای همایش مذکور به شمار میآید.
به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، هیئت امنای موسسات، کمیسیون ماده 9، نقل و انتقالات دانشجویان، مباحث شهریهای و اختصاص رشته به موسسات از دیگر موضوعات برگزاری همایش موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی در مشهد اعلام شده است.
نظر شما