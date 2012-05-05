  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۴۳

بررسی رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

بررسی رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

مدیر کل موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی وزارت علوم، از برگزاری همایش این موسسات خبر داد که آبان ماه در دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) برگزار می‌شود و گفت: در این همایش رتبه بندی موسسات مورد بررسی قرار می گیرد.

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: در این همایش دو روزه، طرح آمایش آموزش عالی موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی غیردولتی و نظارت و ارزیابی این موسسات مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: رتبه بندی موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی، نقش موسسات در پیام مقام معظم رهبری از دیگر محورهای همایش مذکور به شمار می‌آید.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، هیئت امنای موسسات، کمیسیون ماده 9، نقل و انتقالات دانشجویان، مباحث شهریه‌ای و اختصاص رشته به موسسات از دیگر موضوعات برگزاری همایش موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی در مشهد اعلام شده است.

کد مطلب 1593935

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