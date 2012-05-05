مرگ 2 هزار شهروند بر اثر سوختگی در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: در سال گذشته دو هزار و 63 نفر (یک‌هزار و 23 زن و یک‌هزار و 40 مرد) بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند، این آمار در مقایسه با سال 89 که تعداد فوتی‌های ناشی از سوختگی دو هزار و 310 نفر بود، 10.7 درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش از سال 1380 تا پایان سال 1390 بر اساس آمارهای موجود، 28 هزار و 991 نفر در کشور بر اثر سوختگی جان باختند که به طور میانگین مرگ ناشی از سوختگی در هر سال دو هزار و 635 نفر بوده است.

مرگ‌ ناشی از سوختگی سال 1390 ( دو هزار و 63 نفر) نسبت به میانگین 11ساله این دست مرگها، 572 نفر کاهش را نشان می‌دهد.

در 11سال گذشته بیشترین موارد سوختگی با ۳ هزار و 234 نفر در سال 80 ثبت شده است. همچنین کمترین مرگ ناشی از سوختگی نیز مربوط به سال گذشته (1390) است که دو هزار 63 نفر به دلیل سوختگی جان خود را از دست داده‌اند.

در سال گذشته استانهای تهران با 270 نفر، خوزستان با 187نفر و اصفهان با 181نفر بیشترین و استانهای سمنان با یک کشته و چهارمحال و بختیاری با دو کشته کمترین میزان مرگ ناشی از سوختگی را به خود اختصاص می‌دهند.

در سال 90 بیشترین مرگ ناشی از سوختگی با 202 نفر در فروردین ماه و کمترین آن با 129 نفر در آبان ماه ثبت شده ‌است.