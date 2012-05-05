  1. جامعه
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پیگیری حذف روز جهانی معلولان توسط بهزیستی/ارسال نامه به ژئوفیزیک

پیگیری حذف روز جهانی معلولان توسط بهزیستی/ارسال نامه به ژئوفیزیک

مدیر کل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه حذف روز جهانی معلولان از تقویم ملی ایران بدون هماهنگی و حتی اطلاع به بهزیستی انجام شده، گفت: به منظور پیگیری این موضوع از سوی رئیس سازمان نامه ای به موسسه ژئوفیزیک ارسال می شود.

دکتر کیوان دواتگران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: درمورد حذف روز جهانی معلولان از تقویم ملی ایران ،هیچ فرد و یا نهادی با سازمان بهزیستی مشورت و یا هماهنگی انجام نداده است و این موضوع ربطی به سازمان ندارد بطوریکه ما نیز به تازگی متوجه حذف روز جهانی معلولان شده ایم.

وی از ارسال نامه ای به موسسه ژئوفیزیک خبر داد و گفت: در این نامه که با امضای رئیس سازمان بهزیستی ارسال می شود از رئیس موسسه ژئوفیزیک خواستار ارائه توضیحات و دلایل حذف روز جهانی معلولان از تقویم شده ایم که امیدواریم پاسخ قانع کننده ای ارائه شود.

مدیر کل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی تاکید کرد: همچنین در این نامه عنوان شده است که برخی مناسبتها مانند روز جهانی معلولان مناسبتی ملی است که باعث اعتلای وضعیت معلولان در جامعه و در راستای فرهنگ سازی در مورد آنان می شود به همین دلیل حذف این روز موجب تضعیف روحیه معلولان خواهد شد.

دواتگران گفت: بسیاری از معلولان از سازمان بهزیستی علت این موضوع را سوال می کنند در صورتیکه ربطی به ما ندارد و ما فقط می توانیم این امر را پیگیری و پاسخ را به این افراد منعکس کنیم.

به گفته وی، به هر سازمان و یا فردی که نیاز باشد برای پاسخگویی به حذف روز جهانی معلولان نامه ارسال و خواستار توضیح و رفع این مشکل خواهیم شد.

کد مطلب 1593939

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