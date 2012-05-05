به گزارش خبرنگار مهر ، جلال گلچین ظهر امروز شنبه درجلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان اهر اظهار داشت:‌ ساز و کارهای مناسب و منابع عمومی و تسهیلاتی لازم برای استفاده بهینه از آب کشاورزی با تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار پیش بینی شده و از اولویت کاری سازمان جهاد کشاورزی در سال جدید است.

وی گفت: استفاده بهینه از آب را باید در روستاها نهادینه کنیم که در صورت اجرای این طرح شاهد ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و درنهایت افزایش درآمد روستائیان خواهیم بود.

وی به واگذاری زمینهای بلا استفاده درمناطق روستایی نیز اشاره کرد و افزود: به فارغ‌التحصیلان کشاورزی و روستائیان بیکار و روستائیان کم زمین که متقاضی فعالیتهای اشتغالزای تولیدی در بخش کشاورزی باشند زمین کشاورزی واگذار می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه اعتباری بالغ بر 2040 میلیارد ریال برای توسعه طرح‌های کشاورزی استان اختصاص یافته است گفت: همه طرح‌هایی که در کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان و استان مورد تصویب قرار گرفته‌اند بانک‌های عامل ضمن بررسی های لازم موظف به پرداخت آن هستند.

رستم صادقی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز از آمادگی این اداره برای واگذار اراضی ملی به فارغ‌التحصیلات کشاورزی و روستائیان بیکار خبر داد و گفت: این اداره کل آمادگی دارد به اراضی ملی که دارای مجوز تأمین آب باشند برای فارغ‌التحصیلان و روستائیان بیکار به صورت اجاره‌های کوتاه مدت و بلند مدت واگذار شد.

وی با بیان اینکه با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی با اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان شاهد گسترش طرح‌های بزرگ جنگل‌کاری در آینده نزدیک در استان خواهیم بود افزود: افزایش جنگل‌کاری تاثیرات قابل توجهی در تثبیت خاک و جلوگیری از هدر رفتن آب این منطقه دارد.