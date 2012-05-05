تجلیل از معلم تقدیر از تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فریدونی صبح شنبه در همایش بزرگ تجلیل از فرهنگیان منطقه ریگ با گرامیداشت یاد و خاطره معلم شهید آیت الله دکتر مطهری بیان کرد: معلمان به عنوان محور توسعه در آموزش و پرورش هستند که باید نسل جوان و نوجوان را با تربیت صحیح اسلامی آشنا کنند.

وی یادآور شد: دشمنان از ابتدای انقلاب تا کنون معلمان زیادی از جمله شهیدان رجایی، باهنر، مطهری و ... را از انقلاب گرفتند ولی خوشبختانه امروز همه مردم معلم هستند و نقش عمده‌ای در مسیر پیشرفت انقلاب دارند.

فریدونی در ادامه به موفقیت‌هایی که در سطح منطقه کسب شده اشاره کرد و گفت: موفقیت یک مجموعه مرهون تلاش‌های دسته جمعی آن مجموعه است و هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که به تنهایی توانسته چنین مقامی را کسب کرده است.

رئیس آموزش و پرورش منطقه ریگ افزود: سعی شده برای تجلیل از معلمان منطقه از اجناس ساخت داخل استفاده شود تا با این کار به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی جامه عمل پوشانده باشیم.

امام جمعه بخش ریگ نیز در این همایش رسالت معلمان را خطیر عنوان کرد و گفت: تعلیم و تربیت فرزندان جامعه بر عهده معلمان است بنابراین تعلیم و تربیت آینده سازان کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

حجت الاسلام سید عنایت هاشمی‌منش افزود: خداوند برای هدایت انسانها پیامبران را به عنوان معلم ارسال کرد. معلم از جایگاه بالایی برخوردار است و معلمان باید قدر و منزلت این شغل را بدانند چرا که معلمی شغل انبیاء است.

در این مراسم از معلمان نمونه استانی، منطقه ای و جوان و همچنین برندگان مسابقه حکمت مطهر تجلیل به عمل آمد.