به گزارش خبرگزاری مهر، صدف عفاف نوشته اعظم وفایی، مسئله پوشش نوشته حسن ابراهیم زاده، حقق بشر در ترازو نوشته تقی دشتی، نیاز بشر به دین نوشته غلامرضا مینایی، حجت همیشگی نوشته حمید رضا شاکرین، نقد صادق هدایت (جلد دوم) نوشته محمدرضا سرشار، رهبر و رهبری نوشته حمیدرضا شاکرین، محسن ملک افظلی اردکانی و ‌سید سجاد ایزدهی، سیمای قرآنی جوانان نوشته ‌محمد باقرپور امینی و هیاهو برای هیچ نوشته محمدرضا سرشار از جمله این آثار هستند.

انتشارات کانون اندیشه جوان در راهروی 24 غرفه 28 پذیرای حضور مخاطبان و علاقه‌مندان خواهد بود.