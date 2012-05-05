دانشکده آموزشهای مجازی در دانشگاه صنعتی شاهرود راه اندازی می شود

علی مرادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به راه اندازی دانشکده آموزشهای مجازی در مهرماه امسال در دانشگاه صنعتی شاهرود، افزود: این دانشکده در 5 رشته و گرایش کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

تحصیل بیش از 11 هزار و 700 دانشجو در دانشگاه صنعتی شاهرود

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود گفت: هم اکنون بیش از 11 هزار و 700 دانشجو در 117 رشته و گرایش مشغول به تحصیل هستند که 70 درصد آنان در نوبت روزانه تحصیل می کنند.

مرادزاده با مقایسه جذب دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه نسبت به اولین سال آغاز دولت نهم در سال 84 اظهار داشت: جذب دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی نسبت به سال 84، پنج برابر شده است.

20 درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در مقاطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می کنند

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود افزود: 20 درصد از مجموع دانشجویان این دانشگاه، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند.

مرادزاده میزان رشد تعداد دانشجویان مقطع دکتری نسبت به سال 84 را 313 درصد عنوان کرد و گفت: در جذب اعضای هیئت علمی تمام وقت نسبت به سال 1384 رشدی بالغ بر 184 درصد و در زمینه بورسیه هم 216 درصد رشد داشته ایم.

وی حرکت دانشگاه به سوی تولید علم و تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمی و ارائه مقالات در همایش های و کنفرانس ها داخلی و بین المللی را نسبت به سال 84 پنج برابر اعلام کرد و افزود: مقالات نمایه شده بین المللی در سال گذشته 243 مورد بوده که نسبت به سال 84 بیست برابر شده است.

مرادزاده از ورود سفارشات خارجی و ارزی دانشگاه صنعتی شاهرود به کشور خبر داد و اظهار امیداواری کرد که این اقلام به زودی ترخیص و در اختیار دانشکده ها قرار گیرد.