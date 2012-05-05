تربیت دانشمندان انقلابی راهی جز بومی کردن دانشگاه ها ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو وزیر علوم و تحقیقات ظهر امروز در مراسم گرامیداشت شهید مطهری در دانشگاه امام حسین سپاه ضمن گرامی داشتن یاد و خاطره شهید تهرانی مقدم و شهدای علمی دو سال اخیر با بیان اینکه اساسی ترین و زیربنایی ترین مشکل دانشگاههای ما چیست، گفت: اگر این درد را درست بشناسیم آن وقت می توانیم برای درمان آن هم فکری کنیم.

وی در ادامه افزود : در زمان قاجار غرب گرایی و در دوران پهلوی به غرب زدگی دچار شدیم. در زمان رضاخان نه تنها برای دانشگاهها از غرب الگوبرداری نکردیم بلکه عینا در شکل و محتوا از آنها تقلید کردیم.



وزیر علوم و تحقیقات خاطر نشان کرد: تا به حال هیچکس به این فکر نبود که دانشگاههای ما باید بومی شود یعنی اینکه دانشگاهها در مرزهایی حرکت کنند که احکام دینی و شرعی در آن جاری و ساری باشد.



دانشجو با انتقاد ازاینکه با گذشت 33 سال از انقلاب چرا هیچکس به فکر بومی کردن علوم انسانی در دانشگاهها نبود، گفت: دو مولفه در موضوع بومی کردن مهم است.

وی در ادامه افزود: مولفه اول محتوا است، اصل محتوا با علوم انسانی است که جهت دهی می کند و بقیه علم وسیله ای برای رسیدن به هدف است.



دانشجو خاطر نشان کرد: برای شناخت بهتر این مشکل رهبر انقلاب فرمودند علوم انسانی غربی و مادی زیربنایی متضاد با اسلام است یعنی تعریف توحیدی و هستی شناسی ما و غربیها کاملا با هم متضاد است.



وی با اشاره به تضادهای فرهنگی و علوم انسانی غرب و جمهوری اسلامی ایران گفت: تضاد و فرق بین ما و غرب زیربنایی است و برای حل این مشکل باید زیربنای علوم انسانی خودمان را درست کنیم.



وزیر علوم با بیان اینکه باید غرب زدگی زدایی کنیم نه غرب زدایی گفت: البته نظریات آنها را باید خواند اما با اعتقاد به نظریات اسلامی و توحیدی می بایست نظریات غربی ها را نقد کنیم.



وی با بیان اینکه دومین مولفه مهم در بومی سازی شکل مناسبات است، گفت: نه تنها تغییر بلکه باید تحولی در علوم انسانی ایجاد شود.



دانشجو افزود: برخی ها سعی داشتند همین مناسبات تقلید شده را درست بخوانند مناسباتی که از غرب گرفته شده و بعضا برای اثبات این موضوع به اندیشه های امام نیز رجوع می کردند که امام فرمودند زن و مرد باید در عرصه های مختلف مشارکت کنند .



وی در ادامه افزود: مشارکت چه ربطی به اختلاط زن و مرد دارد . در کجای اندیشه های امام (ره) و یا مراجع ما اختلاط زن و مرد برای رشد و پیشرفت کشور جایز دانسته شده .



وزیر علوم با بیان اینکه از همان ابتدایی که کار را شروع کردم مشارکت و اختلاط را تعریف کردم، گفت: مشارکت یعنی همکاری و همفکری زن و مرد برای تعالی کشور اما اختلاط یعنی مناسبات دختر و پسر بدون در نظر گرفتن عفاف و حیا به روش غربی ها ؛ کجای این برای رشد کشور جایز است؟ چه کسی گفته اگر جلوی اختلاس گرفته شود جلوی همکاری و مشارکت نیز گرفته می شود؟



دانشجو در ادامه افزود: برخی می گویند محدودیت معصومیت نمی آورد ما به دنبال عبودیت هستیم. شان انسان به دنبال عبودیت است.



وی در ادامه اظهار داشت: انسان حتی در چگونه استفاده کردن از علمش نیز باید و نباید دارد یعنی علم و دانش خودش را نمی تواند در جهت سلطه بر دیگران به کار ببرد بلکه باید برای تعالی بشر استفاده کند.



وزیر علوم درادامه افزود: با نگاه غربی ها علم انحصاری و برای سلطه گری به کار برده می شود اما با نگاه توحیدی علم در خدمت کرامت انسانی و تعالی بشریت است.



دانشجو خاطر نشان کرد: اگر دانشگاه قرار است دانشگاهی باشد که نیروها و دانشمندان منتظر تربیت کند باید محتوا و شکل و مناسبات آن تغییر کرده و بومی شود. ما راهی جز این نداریم.



وی با انتقاد از اینکه چرا باید بعد از گذشت 33 سال از انقلاب یک دانشگاه دخترانه در کشور داشته باشیم، گفت: باید نگاهمان را به دانشگاه عوض کنیم. فکر نکنیم این روال 70 ساله که طی شده هنجار بوده بلکه نوعی ناهنجاری است و این رویه باید تغییر کند.



وزیر علوم با اشاره به اینکه برخی در سالهای گذشته می خواستند شهادت را به یک موضوع دفعی تشبیه کنند که از سر فوران احساسات منجر به اتفاقی می شود، گفت: اتفاق بر اثر غفلت است آیا عاشورا یک امر دفعی بود. ما فرهنگ شهادت را ازعاشورا داریم و شهادت نتیجه بلافصل شناخت است.



دانشجو اظهار داشت: ما شهادت را به این خاطر مقدس می دانیم چرا که در مسیر انبیا و برای جاری و ساری کردن احکام اسلام و برپایی حکومت حضرت مهدی موعود (عج) است.



وی در پایان افزود: دانشگاه نیز اگر در این مسیر بود قداست پیدا می کند ما اگر بخواهیم همین مسیر معمول را برویم مشکلی پیش نخواهد آمد اما اگر بخواهیم مسیر شهدا را دنبال کنیم مخالفان زیادی پیدا خواهیم کرد که ابتدا به تطمیع و تهدید روی آورده اگر جواب نداد به ترور شخصیت و در آخر نیز مانند شهدای علمی عزیزمان ترور فیزیکی خواهند کرد.

