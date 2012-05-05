گوجه فرنگی و گردو از عمده محصولات زمینی و سر درختی آذرشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز طلوع حیات ظهر امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه بازدید از اراضی کشاورزی شهرستان با اعلام این مطلب افزود: این طرح برای پیشگیری از امراض و آفت های زمان رشد و تولید محصول گوجه فرنگی و همچنین بالا بردن میزان تولید انجام می شود.

وی، کرم خراط و مینوز را از آفت های مهم محصول گوجه فرنگی اعلام و یادآورشد: مبارزه با این آفات اولویت کاری جهاد کشاورزی و کلینیک های گیاه پزشکی این شهرستان برای حمایت از گوجه فرنگی کاران است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان آذرشهر با بیان اینکه سال گذشته آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی توسط کارشناسان کشاورزی در 450 هکتار از مزارع گوجه فرنگی این شهرستان مشاهده و شناسایی شده بود افزود: امسال نیز تلاش می شود قبل از کاشت نشاء این محصول با روشهای علمی با آن مبارزه شود.

مهندس طلوع حیات با بیان اینکه در پی خشکسالی های اخیر و از بین رفتن منابع آبی و کاهش شدید سطح آب های زیر زمینی، آفت کرم خراط در باغات گردو نیز شیوع یافته و مبارزه جدی با این آفت ضروری است بر ضرورت آشنایی باغداران نسبت به خطرات این آفت تاکید کرد و افزود: باغداران و کشاورزان در کلاسهای آموزشی و ترویج کشاورزی که در جهاد کشاورزی آذرشهر تشکیل می شود، شرکت نمایند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان آذرشهر با اشاره به آثار و علایم خسارت این آفت در درختان گردو، روشهای مبارزه این آفت را مدیریت تغذیه، آبیاری، هرس شاخه های آلوده، استفاده از قرص و خمیرهای سمی، مسدود کردن سوراخ های خروجی با گل یا چسب پیوندی و شکار انبوه آنها عنوان کرد و افزود: گوجه فرنگی و گردو از عمده محصولات زمینی و سر درختی شهرستان آذرشهر محسوب می شوند.

