وضعیت واردات جدید خودرو پس از مصوبه دولت/ خودروی مستعمل وارداتی نداریم

محمدرضا نادری در گفتگو با مهر در مورد مصوبه جدید دولت برای واردات خودروهای سواری گفت: چنانچه سازمان توسعه تجارت نسبت به واردات خودرو بر اساس مصوبه جدید اقدام کند، گمرک بلافاصله خودرو را ترخیص خواهد کرد.

معاون امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به اینکه گزارشات آماری و ترخیص کالا و خودرو به صورت ماهیانه استخراج می شود، تصریح کرد: لازمه ترخیص هر کالایی از گمرک، ثبت سفارش از سوی سازمان توسعه تجارت است.

وی اعلام کرد: براساس مصوبه دولت، سال ساخت خودروهای سواری خارجی از یک سال به 3 سال افزایش پیدا کرده است و این مصوبه درباره واردات آن‌ دسته از خودروهای سواری خارجی قابلیت اجرا دارد که نو باشند.

وی با اعلام اینکه از تاریخ مصوبه دولت زمان زیادی نگذشته و ثبت سفارشی هنوز برای آن به گمرک ارائه نشده است، افزود: مشخصات، نام کالا، صاحب خودرو، مدل خودروهای وارداتی و مستعمل بودن آنها بر اساس باکس های ثبت سفارش مشخص می شود.

نادری در مورد واردات خودروهای مستعمل به کشور تاکید کرد: تاکنون هیچگونه مجوزی برای واردات خودروی مستعمل به کشور نداشته ایم و تمام خودروهای سواری که به کشور وارد می شوند، نو هستند.

معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت: در باکس های مربوط به ثبت سفارش خودروی نو و مستعمل تعریف شده است. خودروی مستعمل ممکن است متعلق به واحدهای تولیدی باشند که مجوز واردات آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده باشد.

وی اضافه کرد: همچنین ممکن است کمیسیون موضوع ماده یک مصوبه واردات آن را صادر کرده باشد و پس از آن ثبت سفارش شده باشد و خارج از این دو نوع مصوبه و مجوز هیچ خودروی مستعملی وارد کشور نمی شود.