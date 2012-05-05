338 کشته و 2147 زخمی حاصل انقلاب تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، کمیته ملی حقیقت یاب تونس که ریاست آن را "توفیق بودرباله" بر عهده دارد آماری درباره حوادث مربوط به انقلاب مردمی این کشور منتشر کرد.

بر اساس نتایج این کمیته 338 نفر کشته و 2147 نفر دیگر زخمی شده اند که حدود 60 درصد از کشته شدگان بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی یا ارتش و بقیه در اثر استنشاق گازهای اشک آور و یا خشونت شدید کشته شده اند.

این کمیته که در مارس 2011 به دستور "فواد المبزع" رئیس جمهور موقت و سابق تونس تشکیل شده بود بیان کرد: 60 درصد از کشته شدگان و 78 درصد زخمی شدگان مربوط به استانهای القصرین، سیدی بوزید، قفصه در جنوب غرب و پایتخت در شمال شرق این کشور هستند.

بر اساس نتایج این کمیته 82 درصد از کشته شدگان و76 درصد از زخمی شدگان سنشان زیر چهل سال بوده است که 96.5 درصد کشته شدگان و 89 درصد زخمی شدگان مردان و 305 درصد از کشته شدگان و یازده درصد از زخمی شدگان را زنان تشکیل می دهند.

کمیته مذکور بیان کرد: 61 درصد از کشته شدگان هنگام فرار بن علی به عربستان در روز 14 ژانویه 2011 کشته شده اند. که در این میان مسئول آن رئیس جمهوری مخلوع، وزارت کشور، دفاع و بهداشت تونس هستند.

در این گزارش ذکر شده است که زین العابدین بن علی از ابتدای انقلاب تا زمان فرار خود دستور تیراندازی به سوی مردم را صادر کرده بود و وزرات کشور دستورات بن علی را اطاعت کرده است.

کمیته مذکور افزود: پس از اعلام حالت فوق العاده در روز چهارده ژانویه ارتش مسئول بوده است و وزارت بهداشت نیز اقدامات لازم را برای کمک به زخمی شدگان انجام نداده است.

شایان ذکر است که سازمان ملل قبلا در گزارشی تعداد کشته های انقلاب تونس را 300 و زخمی شدگان آن را 700 نفر اعلام کرده بود.