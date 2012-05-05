اختصاص 1.6 میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به روستاهای گیلانغرب

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشدار بخش گواور از توابع شهرستان گیلانغرب از اختصاص 1.6 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح گازرسانی به 25 روستای این بخش خبر داد.

فرمان آقاجانی افزود: این اعتبار برای انجام عملیات خط انتقال شبکه گازرسانی به این روستاها تخصیص داده شده است.

وی تاکید کرد: این خط انتقال شامل روستاهای محور سراب قنبر در دهستان گواور تا روستای کاظم خانی سفلی در دهستان حیدریه است که با استفاده از اعتبارات مذکور از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

تسهیلات کم بهره برای متقاضیان طرح توسعه کشاورزی در قصرشیرین

فرماندار شهرستان قصرشیرین گفت: به همه متقاضیان بیکار و واجد شرایط طرح توسعه کشاورزی در این شهرستان 20 تا 30 میلیون تومان تسهیلات با سود هفت درصد پرداخت می شود.

حسین پروین در نشستی با دهیاران و اعضای شوراهای بخش مرکزی این شهرستان افزود: امروزه کشورها برای رسیدن به توسعه همه جانبه محورهایی را دنبال می کنند و تلاش می کنند تا بستر لازم برای استفاده از فرصت های بدست آمده را فراهم کنند.

60 دستگاه کمباین کار جمع آوری گندم در قصرشیرین را انجام می دهد

فرماندار شهرستان قصرشیرین گفت: 60 دستگاه کمباین کار برداشت گندم از مزارع این شهرستان را از 30 اردیبهشت بر عهده دارند.

حسین پروین افزود: در این راستا اکیپ هایی متشکل از کارشناسان جهاد کشاورزی بر روند برداشت این محصول و تنظیم و ساماندهی فعالیت کمباین ها در مزارع گندم نظارت می کنند.

وی با بیان اینکه امسال 13 هزار هکتار از مزارع این شهرستان زیرکشت کشت گندم رفته است، تاکید کرد: سیلوی 15 هزار تنی ذخیره گندم و دو کمیسیون خرید گندم در بخش سومار و شهر قصرشیرین برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان آماده شده است.

علما در نزد مردم از جایگاه بالایی برخوردارند

فرماندار جوانرود با مهم دانستن جایگاه علما و روحانیون در نزد عموم مردم، استفاده از دیدگاههای این مجموعه را راهگشای حل بسیاری از موضوعات فرهنگی دانست.

مصطفی عظیمی در نشست با علما و روحانیون افزود: نقش روحانیت در رشد فکری و فرهنگی جامعه اساسی و موثر است و هیچ مجموعه ای نمی تواند جایگزین آن شود و جوانان جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند ارشاد و راهنمایی علما و روحانیت هستند.

وی تاکید کرد: روحانیون نقش بسزایی در علاقه مند کردن جوانان به مساجد دارند و باید با اخلاق نیکو و تدبیر این قشر آسیب پذیر جامعه را از خطر تهاجم های فرهنگی مصون نگاه دارند.

انفجار مین در قصرشیرین یک زخمی برجای گذاشت

فرماندار شهرستان قصرشیرین گفت: براثر انفجار یک قبضه مین به جای مانده از دوران هشت سال دفاع مقدس در منطقه 'قلعه سبزی' از توابع بخش مرکزی این شهرستان، یک نفر مجروح شد.

حسین پروین افزود: این انفجار در منطقه قلعه سبزی رخ داد که بر اثر آن یکی از نیروهای مرکز مین زدایی به نام "سهیل پورمیرزا" اهل اسلام آباد غرب که مشغول عملیات خنثی سازی بود، در اثر برخورد با مین و انفجار آن دچار موج گرفتگی شد.

اختصاص 700 میلیون تومان اعتبار برای اجرای طرح هادی 5 روستای گیلانغرب

بخشدار مرکزی گیلانغرب از اختصاص هفت میلیارد و 448 میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرح هادی در روستاهای این بخش خبر داد و گفت: با استفاده از این اعتبار طرح هادی در پنج روستای بخش مرکزی گیلانغرب اجرا می شود.

فیروز هادی پور افزود: این اعتبار از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و اعتبارات استانی تامین شده است.

وی تاکید کرد: اعتبار مذکور برای زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت در سطح روستاهای شهرک، میرمیراب، مرجان گمار، شیرزادی و میرابه در دهستان های حومه، دیره، ویژنان و چله هزینه خواهد شد.

صعود 300 بسیجی سرپل ذهاب به ارتفاعات این شهرستان

به مناسبت بزرگداشت سالروز شهادت استاد مطهری و گرامیداشت هفته عقیدتی، سیاسی در سپاه و بسیج، صبح روز شنبه 300 نفر از بسیجیان عضو گردان های عاشورا به ارتفاعات این شهرستان صعود کردند.

این مراسم از محل پایگاه شهری صاحب الزمان (عج) تا گلزار شهدای گمنام شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد و بسیجیان بعد از غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدای گمنام و قرائت فاتحه، بار دیگر با شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.