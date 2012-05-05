  1. سیاست
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۲۳

امروز در کمیسیون تلفیق؛

پیشنهادهای 135 و 100 هزار میلیاردی برای درآمد دولت از هدفمندی رد شد

پیشنهادهای 135 و 100 هزار میلیاردی برای درآمد دولت از هدفمندی رد شد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس از رد 2 پیشنهاد 135 و 100 هزار میلیارد تومانی برای درآمد دولت از اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 91 خبر داد و گفت: در جلسه عصر کمیسیون پیشنهادات زیر 100 هزار میلیارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق که برای تعیین تکلیف درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها و چگونگی توزیع یارانه خانوار و تولید و سایر بخش ها برگزار شده بود اظهار داشت: در جلسه صبح ابتدا پیشنهاد دولت مبنی بر دریافت 135 هزار میلیارد تومان از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: پیش از این هم این موضوع در کمیسیون بررسی شده بود و مخالفان جدی داشت. در جلسه امروز هم اعضای کمیسیون به این پیشنهاد رای ندادند. دولت بر پیشنهاد خود سهم خانوار را 108 هزار میلیارد تومان و سهم تولید را 27 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود.

حسینی گفت: پس از این پیشنهاد، پیشنهاد 100 هزار میلیارد تومان مورد بررسی قرار گرفت که این پیشنهاد با اختلاف 2 رای به تصویب کمیسیون نرسید.

نماینده قروه در مجلس گفت: جلسه پیش از ظهر بدون مصوبه ای درباره هدفمندی به پایان رسید و قرار است در جلسه بعد از ظهر پیشنهادات زیر 100 میلیارد تومان از جمله پیشنهاد درآمد 80 هزار میلیاردی و یا 70 هزار میلیاردی مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته این عضو کمیسیون تلفیق جلسه بعد از ظهر این کمیسیون ساعت 14:30 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1593963

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