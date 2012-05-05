پیشرفت فیزیکی مسکن مهر ماهدشت 75 درصد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه طی بازدید علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی از 512 واحدی مسکن مهر ماهدشت مطرح شد که11 هزار واحد مسکن مهر ماهدشت به طور میانگین 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در این بازدید برق و آب و فاضلاب این شهرک نیز مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و مقرر شد مشکل برق این شهرک طی یک ماه آینده رفع شود.

با توجه به اینکه فاز نخست مسکن مهر البرز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید، فازهای بعدی این شهرک نیز طی سال جاری و آینده به بهره برداری می رسد.

مسکن مهر البرز (ماهدشت) دارای 11 هزار واحد است که پیشرفت فیزیکی این واحدها به طور میانگین بیش از 75 درصد است.



مساحت زمین مسکن مهر البرز 15 هکتار است که کارفرمای این طرح اتحادیه تعاونی های مسکن کارمندان کرج است.



در چند کیلومتری اراضی مسکن مهر طرح 99 ساله حلقه دره کرج که مورد بازدید علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت، محل دفع زباله کرج قرار دارد که در نزدیکی فرودگاه پیام نیز است.

طی بازدید علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی مشکل دفع زباله که نزدیکی این شهرک است مقرر شد با همکاری شهرداری کرج رفع شود.

مسکن مهر البرز، اتوبان همت، شهرک ابریشم، شهر جدید هشتگرد و نظرآباد از جمله مکان های بودند که توسط علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، عیسی فرهادی استاندار البرز و مسئولان استان مورد بازدید قرار گرفت.