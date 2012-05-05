حمیدرضا برومند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پتانسیل بالای کشتی در قوچان اظهار داشت: قوچان خاستگاه و مهد کشتی بوده و پهلوانانی همچون بهادری، صحرائی، کریمی، شکفته و رحمانی را به جامعه ورزشی کشور معرفی کرده است.

وی گفت: با توجه به سابقه دیرینه کشتی در قوچان از سال 1385 مسابقات کشتی باچوخه یادواره شهید بابارستمی و شهدای بخش باجگیران در قوچان برگزار شده و امسال هفتمین دوره این مسابقات است که برای اولین بار به صورت کشوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: تا کنون استان هایی چون تهران، مازندران، البرز، گلستان، خراسان های شمالی و رضوی برای حضور در این مسابقات به صورت تیمی اعلام آمادگی کرده اند.

برومند گفت این مسابقات صبح جمعه 15 اردیبهشت ماه با رقابت 140 کشتی گیر و با حضور تمامی فرمانداران و روسای ورزش و جوانان شهرستان های خراسان رضوی و شمالی و مدیران کل استان در مجموعه ورزشی روستای رهورد قوچان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به پیش بینی استقبال پنجاه هزار نفری از این مسابقات از آمادگی ناوگان حمل ونقل عمومی قوچان برای انتقال رایگان ورزش دوستان به مجموعه ورزشی رهورد خبر داد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توچه به پتانسیل بالای قوچان در ورزش کشتی و همکاری مسئولین بتوانیم مسابقات جهانی کشتی باچوخه را در قوچان برگزار کنیم.