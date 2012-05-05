معمای قتل همسرم در چمدان است

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه دادگاه که در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد قاضی ذبیح زاده نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: در این پرونده داوود متهم است در تاریخ دهم خرداد سال 89 همسر خود را به نام زهرا خفه کرده است. با توجه به دلایل موجود در پرونده برای متهم تقاضای قصاص می کنم.

در ادامه قاضی همت یار رئیس دادگاه از اولیای دم خواست درخواست خود را مطرح کنند.



مادر مقتول پس از حضور در جایگاه از خون دخترش گذشت کرد و گفت: داوود دختر مرا کشت اما دو سال است به جای اعتراف دروغ پردازی می کند به همین خاطر از قضات دادگاه می خواهم او را به زندان آن هم برای مدت طولانی محکوم کنند.



در ادامه دختر 10 ساله مقتول نیز با حضور در جایگاه اظهار داشت: من هم از قصاص پدرم می گذرم. او به خاطر زن دومش همیشه مادرم را کتک می زد و سرانجام او را کشت. قاضی سپس اتهام قتل عمد را به داوود تفهیم کرد که متهم با رد اتهاماتش گفت: من این کار را نکردم. من و همسرم مدتها بود با یکدیگر اختلاف داشتیم اما دو روز قبل از جنایت با هم آشتی کردیم. قرار شد به شهرستان برویم و در آنجا زندگی کنیم زهرا نیز دادخواست طلاقش را پس بگیرد.



صبح روزی که قرار بود اسباب کشی کنیم زهرا به یک آموزشگاه رانندگی رفت او می خواست برای گواهینامه امتحان دهد که من مانعش شدم. با دلخوری به خانه برگشتیم در طول مسیر چند خودرو ما را تعقیب می کردند. وقتی به خانه رسیدیم او به داخل اتاق رفت و من در حیاط مشغول صحبت با خواهرم شدم. حدود 15 دقیقه بعد وقتی وارد خانه شدم زهرا در آشپزخانه روی زمین افتاده بود و یک روسری خون آلود نیز در کنارش بود. او را با کمک اورژانس به درمانگاه منتقل کردم که پس از 20 دقیقه پزشکان اعلام کردند همسرم جان باخته است.



رئیس دادگاه: شما در بخشی از پرونده مدعی شده بودید همسرتان رگ دستش را بریده است در این خصوص چه دفاعی دارید؟



متهم به قتل: وقتی روسری خونین را کنارش دیدم تصور کردم رگ دستش را زده است.



رئیس دادگاه : اما در محل گزارشی از وجود خون نیامده است.



متهم: اما آنجا پر از خون شده بود.



رئیس دادگاه:اگر شما مرتکب قتل نشده اید چه کسی همسرتان را کشت



متهم: در این زمینه من خودم به دو نفر مشکوک هستم از آنها شکایت نیز کرده ام که تاکنون به نتیجه نرسیده ام.



رئیس دادگاه: اگر قتل توسط کسی دیگر صورت می گرفت شما او را در محل می دیدید



متهم به قتل: وقتی وارد خانه شدم کسی آنجا نبود احتمال دارد قاتل در حمام مخفی شده و زمانی که ما به بیمارستان رفتیم از آنجا فرار کرده باشد.



رئیس دادگاه: چه دلیلی برای قتل همسرتان توسط فرد دیگری وجود داشت.



متهم به قتل: در این باره به صورت خصوصی توضیح می دهم. صاحبخانه من فرد خلاف کاری بود و همسرم با او کار می کرد. این جنایت به کار همسرم و گم شدن یک چمدان از او در تهران مربوط است. اگر معمای آن چمدان را کشف کنید راز قتل فاش می شود.



پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه ختم رسیدگی به این جلسه را اعلام کرده و برای صدور حکم وارد شور شدند.