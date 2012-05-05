  1. دين، حوزه، انديشه
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

ارائه آثار آیت الله مجتبی تهرانی در نمایشگاه کتاب

ارائه آثار آیت الله مجتبی تهرانی در نمایشگاه کتاب

انتشارات مؤسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی، ناشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، پذیرای علاقه مندان در مباحث اخلاق و معارف اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای سلوک عاشورایی شامل: منزل اول تعاون و همیاری، منزل دوم امر به معروف و نهی از منکر، منزل سوم هجرت و مجاهدت، منزل چهارم دین و دینداری و شرحی کوتاه بر خطبه فدک از جمله آثار منتشر شده آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی هستند که علاقمندان می توانند در نمایشگاه کتاب تهیه کنند.

همچنین مجموعه های صوتی دروس اخلاق و معارف اسلامی این مرجع عالیقدر شیعیان شامل مباحث "حدیث پارسایی" و "قیام و انقلاب امام حسین (ع)" در غرفه مؤسسه عرضه می شود. علاقه مندان می توانند جهت تهیه این آثار، در ایام برگزاری نمایشگاه به سالن عمومی، راهروی 28، غرفه 11 مراجعه فرمایند.

کد مطلب 1593969

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