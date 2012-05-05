ارائه آثار آیت الله مجتبی تهرانی در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای سلوک عاشورایی شامل: منزل اول تعاون و همیاری، منزل دوم امر به معروف و نهی از منکر، منزل سوم هجرت و مجاهدت، منزل چهارم دین و دینداری و شرحی کوتاه بر خطبه فدک از جمله آثار منتشر شده آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی هستند که علاقمندان می توانند در نمایشگاه کتاب تهیه کنند.

همچنین مجموعه های صوتی دروس اخلاق و معارف اسلامی این مرجع عالیقدر شیعیان شامل مباحث "حدیث پارسایی" و "قیام و انقلاب امام حسین (ع)" در غرفه مؤسسه عرضه می شود. علاقه مندان می توانند جهت تهیه این آثار، در ایام برگزاری نمایشگاه به سالن عمومی، راهروی 28، غرفه 11 مراجعه فرمایند.