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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۳۶

13 هزار معلم و کادر فرهنگی در ایلام مشغول به فعالیت هستند

13 هزار معلم و کادر فرهنگی در ایلام مشغول به فعالیت هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: بیش از 13 هزار معلم و کادر فرهنگی در این استان مشغول به فعالیت هستند.

کلانتر بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته معلم پاسداشت تمام ارزشها و معنویات است و معلمان منادیان ترویج ارزش های ناب اخلاقی و معنوی در جامعه هستند و سکان تعلیم و تربیت بدون تلاش های آنها نمی چرخد.

وی  اضافه کرد: در حوزه تعلیم و تربیت استان ایلام بیش از13 هزار معلم و کادر فرهنگی در 1100 فضای آموزش و ادارات تابعه آموزش و پرورش حضور دارند که هفته معلم تنها بهانه ایی برای یادآوری خدمات آنهاست.

وی عنوان کرد: برگزاری مراسم تجلیل از معلمان نمونه، دیدار با معلمان پیشکسوت و فرهنگی، دیدار معلمان نمونه با مقام معظم رهبری و تجدید میثاق معلمان با آرمانهای شهداء و شرکت آنها در مراسم های معنوی گوشه هایی از برنامه های گرامیداشت هفته معلم است.

این مسئول ادامه داد: بر اساس شاخص های کشوری شامل نحوه برخورد معلمان با دانش آموزان -تسلت کاری و اخلاق مداری در آموزش، ادامه ی طرحهای پژوهش و شرکت در همایش های ملی و بین المللی بیش از 15 نفر معلم نمونه استانی انتخاب شدند و دو نفر نیز نمونه کشوری شدند که از تلاش های آنها تقدیر می شود.

وی به برنامه های تکریم معلمان اشاره کرد و ادامه داد:اعطای تسهیلات وام مسکن و خودرو، پرداخت به موقع حقوق و مزایا، اجرای طرح بیمه طلایی، پرداخت کامل معوقات مالی معلمان از برنامه های این سازمان برای تکریم معلمان است.   

کد مطلب 1593971

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