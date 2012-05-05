عملیات احداث خوابگاه های مدارس نمونه دولتی در تایباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امینی صبح شنبه در مراسم تجلیل از معلمین وفرهنگیان برتر این شهرستان با اشاره به فعالیت های عمرانی آموزش وپرورش در تایباد گفت: کار ساخت یک استخر شنای دانش آموزی در تایباد و دو سالن ورزشی در شهرهای کاریز و مشهد ریزه آغاز شده است.

وی افزود: آموزش و پرورش تایباد در سال گذشته دو مدرسه نمونه دخترانه در مقطع راهنمایی ومتوسطه در شهرستان راه اندازی کرده است و امسال نیز اگر قبولی های دانش اموزان در مقطع متوسطه و در آزمون استعدادهای درخشان به 35نفر برسد این مدرسه نیز در تایباد راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به موفقیت های آموزش وپرورش شهرستان در زمینه های علمی افزود: در سال گذشته با برگزاری مراسم اعتکاف علمی بیش از پنجاه نفر از دانش اموزان این شهرستان در کنکور حائز رتبه تک رقمی شدند و وارد دانشگاه ها و مراکز آموزش علمی شدند.

امینی با اشاره به اجرای طرح 6،6،3در آموزش و پرورش و طرح تحول بنیادین از ابتدای مهرماه در شهرستان مرزی تایباد افزود: در ابتدای مهرماه 42 کلاس درس کم داریم که با قول مساعد مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس و کمک خیرین این کمبود ها جبران خواهد شد و ما برای اجرای این طرح مشکل جا نخواهیم داشت.