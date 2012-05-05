حوزه های علمیه کهگیلویه وبویراحمد بامشکل کمبود فضای فیزیکی مواجه هستند

حجت الاسلام محمد پایدار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مسئله باعث شده با وجود علاقمندی جوانان برای تحصیل علوم دینی در این حوزه ها، امکان حضور تعداد بیشتری از طلاب در این حوزه های علمیه استان وجود نداشته باشد.

وی بیان کرد: لازم است برای توسعه آموزش علوم دینی در این استان روند احداث ساختمان حوزه های علمیه در شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت تسریع یابد.

پایدار همچنین اظهار داشت: 700 داوطلب در آزمون ورودی حوزه های علمیه این استان به رقابت می پردازند.

وی عنوان کرد: این آزمون در روز 22 اردیبهشت ماه جاری در یاسوج برگزار می شود.

مدیر حوزه علمیه کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: نتایج این آزمون خرداد ماه سال جاری از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور اعلام می شود.

پایدار اظهار داشت: این استان در سال گذشته رتبه اول حضور جوانان در حوزه های علمیه و فراگیری علوم دینی را به نسبت جمعیت کسب کرد.

وی عنوان کرد: هم اکنون 400 طلبه در حوزه های علمیه برادران این استان مشغول به تحصیل علوم دینی هستند.